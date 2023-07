Fit for 55, il Parlamento europeo approva nuove norme sul risparmio energetico

Il Parlamento europeo ha adottato nuove norme per aumentare il risparmio energetico. Nell’ambito del Green Deal e del pacchetto “Fit for 55”, i deputati hanno approvato in via definitiva le norme che fissano nuovi obiettivi di risparmio energetico per il 2030. La nuova legge, già concordata dai negoziatori di Parlamento e Consiglio, e adottata con 471 voti a favore, 147 contrari e 17 astensioni, prevede una riduzione del consumo di energia primaria e finale. I Paesi UE dovranno dunque garantire, collettivamente, una riduzione del consumo energetico di almeno l’11,7 % entro il 2030 (rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento fissato al 2020). Particolare attenzione è posta sulla riduzione del consumo di energia nel settore pubblico.

Gli obiettivi di risparmio energetico

Per raggiungere l’obiettivo, spiega una nota del Parlamento europeo, la normativa prevede l’1,5% di risparmio energetico annuo medio da ora al 2030. Fino al 2025 si dovrà risparmiare l’1,3% ogni anno, percentuale che verrà progressivamente aumentata arrivando all’1,9% entro la fine del 2030.

Gli obiettivi di risparmio dovranno essere raggiunti attraverso misure locali, regionali e nazionali, in diversi settori, ad esempio la pubblica amministrazione, gli edifici, le imprese, i centri dati. I deputati hanno insistito sul fatto che la riduzione riguarderà in particolare il settore pubblico, che dovrà ridurre il consumo finale di energia dell’1,9% ogni anno.

Gli Stati dovranno inoltre garantire che almeno il 3% degli edifici pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a energia quasi zero o a emissioni zero. La direttiva stabilisce anche nuovi requisiti per sistemi di teleriscaldamento efficienti. Un meccanismo di monitoraggio e di applicazione sarà creato per garantire l’applicazione delle norme. Prima di entrare in vigore, il testo dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio dei ministri UE,

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il pacchetto di misure “Pronti per il 55%” (Fit for 55”, in inglese), che adegua la legislazione vigente in materia di clima ed energia per conseguire il nuovo obiettivo dell’UE di una riduzione minima del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

