L’Europa adotta una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici

Gli eventi meteo estremi aumentano e provocano perdite stimate in 12 miliardi di euro l’anno nella sola Europa. La Commissione europea ha adottato una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici

L’adattamento ai cambiamenti climatici va accelerato. Bisogna insomma seguire nuove strategie, passare dalle parole ai fatti.

«Non esiste alcun vaccino contro la crisi climatica, ma possiamo ancora combatterla e prepararci ai suoi effetti inevitabili», ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans.

La Commissione ha appena adottato una nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici che definisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro effetti ormai considerati “inevitabili”.

Cambiamenti climatici e perdite economiche

I cambiamenti climatici sono un dato di fatto. Ondate di calore, siccità, foreste decimate, erosione costiera sono fenomeni che hanno già ripercussioni pesanti in tutto il mondo.

Gli eventi meteorologici estremi sono aumentati e hanno conseguenze in termini ambientali, economici e di salute. Le perdite economiche che vengono dagli eventi meteo estremi sono aumentate. In Europa superano da sole i 12 miliardi di euro l’anno.

Un riscaldamento globale di 3 °C rispetto ai livelli preindustriali comporterebbe per l’economia dell’Unione europea perdite economiche stimate in almeno 170 miliardi di euro l’anno. I cambiamenti climatici minacciano la salute e il benessere delle persone. Nel 2019 le ondate di calore in Europa hanno causato 2500 vittime.

“Costruire un domani resiliente ai cambiamenti climatici”

Prendendo le mosse dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013, l’obiettivo delle ultime proposte della Commissione è quello di «spostare l’attenzione dalla comprensione del problema alla definizione di soluzioni e passare dalla pianificazione all’attuazione».

«La pandemia di COVID-19 ci ha ricordato con durezza che una preparazione insufficiente può avere conseguenze disastrose – ha detto Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo – Non esiste alcun vaccino contro la crisi climatica, ma possiamo ancora combatterla e prepararci ai suoi effetti inevitabili – che si fanno già sentire sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. La nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ci consente di accelerare e approfondire i preparativi. Se ci prepariamo oggi, possiamo ancora costruire un domani resiliente ai cambiamenti climatici».

L’Europa vuole insomma “una società resiliente ai cambiamenti climatici”.

Per farlo, lavorerà sulla conoscenza, sulla pianificazione dell’adattamento, sulla valutazione del rischio climatico e sull’accelerazione delle azioni di adattamento. Potenzierà inoltre la piattaforma europea Climate-ADAPT e ci sarà un osservatorio per la salute destinato a monitorare, analizzare e prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute.