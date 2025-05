Ponte 2 giugno, Federalberghi: quasi 15 mln in partenza, destinazione mare

Per il ponte del 2 giugno saranno 14,9 milioni gli italiani che si concederanno una breve vacanza, quasi tutti nei confini nazionali, in maggioranza diretti verso il mare

2 giugno, nuovo ponte per gli italiani. In viaggio poco meno di 15 milione di persone, quasi tutti in Italia, con un giro d’affari di 7 miliardi. “Una vacanza breve e a portata di famiglia”, dice Federalberghi che ha diffuso oggi le sue stime sul ponte del 2 giugno, nuova occasione di vacanza breve per gli italiani.

La Festa della Repubblica, afferma la sigla, “si rivela un forte motore economico per il comparto turistico: per il ponte del 2 giugno, infatti, saranno ben 14,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, la maggior parte dei quali (92,4%) collocherà in cima alla lista delle destinazioni preferite proprio il Belpaese. Gli italiani sembrano aver risposto all’insostenibile leggerezza (e godibilità) del viaggio breve: grazie alla collocazione della festività nella giornata di lunedì, è stato possibile programmare una pausa di relax che va a rappresentare un assaggio per la prossima stagione estiva”.

Il viaggio degli italiani per il 2 giugno: vince il mare

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, la spesa media per ciascun viaggiatore in movimento per la Festa della Repubblica sarà di 470 euro, producendo un giro di affari di 7 miliardi di euro. Il picco delle partenze ci sarà venerdì 30 maggio, con 8,7 milioni di italiani pronti a dare inizio alla vacanza programmata. Oltre il 92% degli italiani in partenza rimarrà in Italia mentre il 7,6% sceglierà mete estere.

Nei confini nazionali, la scelta è quattro volte su dieci una destinazione marina.

Il 41,1% di chi partirà per il 2 giugno sceglierà il mare, il 27,8% preferirà le città d’arte, il 15,6% andrà in località di montagna. Un 6,8% ne approfitterà per una pausa in una località di lago e un 5,9% prediligerà una località termale e del benessere. Quasi il 60% non varcherà i confini della propria regione di residenza. Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee.

Durante questi giorni, le attività principali consisteranno in passeggiate (68,9%), partecipazione a eventi enogastronomici (36,9%), escursioni e gite (35,8%), visita a musei o mostre (22,3%) e assistere a spettacoli musicali (21,2%).

Non tutti partiranno e fra i motivi della non vacanza il 35,6% degli intervistati non parte per motivi economici e il 21,9% per motivi familiari.

«Il fatto che quasi 15 milioni di italiani si metteranno in movimento per godersi una seppur breve pausa legata alla Festa della Repubblica, sembra davvero sancire un ritorno al meglio del turismo italiano, con tante famiglie che riprendono il gusto di viaggiare assieme, magari anche optando per luoghi di prossimità, facilmente raggiungibili, purché si tenga fede al progetto vacanza – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – La voglia di Italia non è ancora passata: il 92,4% dei viaggiatori, abbiamo visto, resterà, per così dire, nei propri lidi. Magari assaporando un’esperienza che potrebbe ripetersi nella stagione estiva».