Sviluppo regionale, le sfide per la regione Marche arrivano a Bruxelles

La regione Marche incontra a Bruxelles gli esponenti della Commissione europea per discutere di infrastrutture e sviluppo regionale.

L’incontro, promosso da SVEM (Sviluppo Europa Marche), si è svolto sul tema “La Nuova Commissione europea – Prospettive e sfide per le Marche” e ha coinvolto rappresentanti locali marchigiani e esponenti della Commissione Ue per parlare di infrastrutture e logistica. Tra gli argomenti trattati, il nuovo collegamento adriatico tra Ancona e i Balcani, gli investimenti per i giovani agricoltori marchigiani e le opportunità per la Regione.

Fonte notizia e video: TotalEU

