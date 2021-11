Al via #ioleggoperché, con 3,4 milioni di studenti, 20.388 scuole, 2.743 librerie

Un’edizione da record per #ioleggoperché: quest’anno sono 3.410.023 gli alunni coinvolti, 20.388 le scuole iscritte (circa il 35% delle scuole italiane) e 2.743 le librerie aderenti alla grande iniziativa sociale che ha portato nelle biblioteche scolastiche italiane 1 milione e 400mila libri nuovi in cinque anni.

Dal 20 al 28 novembre prossimi, nelle oltre 2.700 librerie che hanno aderito al progetto, tutti potranno donare un libro a una scuola. In libreria, ogni volume donato verrà identificato con un adesivo sul quale il donatore potrà lasciare per sempre la sua dedica.

La sesta edizione di #ioleggoperché: “ripartire dai libri”

“Ripartire dai libri” è il tema della sesta edizione di #ioleggoperché, realizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il tema di quest’anno è un messaggio centrale per il momento storico che stiamo vivendo – ha affermato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi. – Se guardiamo ai dati relativi alla povertà educativa e al bisogno delle biblioteche scolastiche di arricchirsi di nuovi volumi, confermata dalla sorprendente adesione delle scuole al progetto, la ripartenza per gli studenti può e deve essere legata alla lettura e ai libri”.

Inoltre, prosegue anche quest’anno la collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, grazie alla contiguità temporale dell’iniziativa di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” con #ioleggoperché. La campagna Libriamoci invita a organizzare iniziative di lettura a voce alta originali e coinvolgenti ed è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in Italia e alle scuole italiane all’estero; si svolgerà dal 15 al 20 novembre 2021 in un ideale passaggio di testimone che vede la fine della prima campagna e l’inizio dell’altra.

Il contest per le scuole

Spazio anche alla creatività. Durante la campagna, scuole e librerie gemellate potranno scatenarsi e dare forma al tema del contest di quest’anno: “Leggere per costruire il futuro”. Anche quest’anno SIAE mette a disposizione 10 buoni acquisto da 1.000 euro ciascuno, da spendere in libri da destinare alle biblioteche scolastiche.

Largo alla fantasia, quindi, per ragazzi, librai e docenti, che saranno invitati a interpretare una costruzione del futuro legato alla lettura. Le scuole possono raccontare come leggere ci aiuti a comprendere e disegnare il mondo che ci aspetta e farlo attraverso contenuti digitali, installazioni artistiche, videoclip, allestimenti in vetrina o altre modalità creative.

I numeri di #ioleggoperché

L’indagine condotta dall’Ufficio Studi AIE su 2.600 scuole (su un totale di 13.000) aderenti all’edizione scorsa ha evidenziato una significativa crescita dell’impatto di #ioleggoperchè sulle biblioteche scolastiche italiane, in particolare in tempo di Covid-19. La ricerca ha messo in luce sia l’azione incisiva del progetto sulla promozione della lettura tra gli studenti già dall’infanzia, sia l’arricchimento delle biblioteche scolastiche con libri nuovi e maggiormente rispondenti ai linguaggi delle generazioni più giovani.

Ha evidenziato, al contempo, due forti criticità: la mancata destinazione di fondi per l’acquisto di nuovi libri nel 2020 per quasi l’82% delle scuole intervistate e la temporanea trasformazione in aule delle biblioteche scolastiche in 1 caso su 5, per garantire un maggior distanziamento tra gli studenti.

Preoccupano anche i dati sullo stato delle biblioteche scolastiche italiane: il 74,1% non ha più di 20 posti a sedere (una classe non la può utilizzare come risorsa didattica); il 53,7% non arriva a 25mq; il 53,0% ha un patrimonio che non supera i 500 volumi.

Tuttavia, malgrado la complessa ripresa del calendario scolastico in tutta Italia, la partecipazione delle scuole presenta quest’anno numeri in costante e continua crescita: 20.388 scuole registrate – di cui 8.083 dell’infanzia, 7.680 delle primarie, 3.454 delle secondarie di primo grado e 1.171 delle secondarie di secondo grado -, per un numero complessivo di 171. 361 classi e 3.410.023 studenti.

La distribuzione geografica delle adesioni ha segnato una omogeneità tra nord, centro e sud e isole dello Stivale: Nord Ovest 26%, Nord Est 21%, Centro 21%, Sud 22%, Isole 10%.

Tra le regioni che spiccano per partecipazione, oltre alla Lombardia che si conferma la più attiva, si segnalano Emilia, Veneto, Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania e Puglia.

Straordinaria anche la partecipazione delle librerie, con 2.743 punti vendita aderenti (rispetto alle 2.577 dell’anno scorso).

Sulla piattaforma online www.ioleggoperche.it i gemellaggi attivati tra scuole iscritte e librerie aderenti – il cuore del meccanismo che fa funzionare il progetto – sono ben 52.507 (rispetto ai 31.292 gemellaggi del 2020). Anche quest’anno sarà possibile l’acquisto da remoto (l’elenco delle librerie che rendono disponibile questo servizio è sul sito).