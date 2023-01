Anno nuovo, doppio balzo in alto dei prezzi per benzina e gasolio

Doppio balzo dei prezzi dei carburanti. L’anno inizia con la fine degli “sconti” sui prezzi di benzina e gasolio, che non sono stati prorogati, e dunque con l’aumento delle accise. Il 2022 si era chiuso con un ritocco al rialzo dei prezzi per benzina e diesel (più 2 cent/litro sulla benzina e più 1 cent/litro sul gasolio).

Il risultato è il doppio balzo dei prezzi dei carburanti di cui parla oggi Staffetta Quotidiana: «Il 2022 si è chiuso con un rialzo dei listini prezzi, il 2023 si apre con l’aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl, tornate al livello “normale” del 21 marzo 2022. Anche le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso l’anno con un aumento, il terzo consecutivo».

Benzina e gasolio, circa 20 centesimi in più

Il 31 dicembre è scaduta la proroga del taglio delle accise. Così il 1° gennaio è arrivato l’aumento delle accise: +15 cent/litro su benzina e gasolio, +2,8 cent/litro sul Gpl. Un rialzo cui va aggiunta l’Iva e che quindi ha un impatto sui prezzi alla pompa di 18,3 cent/litro su benzina e gasolio e di 4,3 cent/litro sul Gpl, spiega Staffetta Quotidiana.

Col nuovo anno, dunque, i consumatori hanno trovato alla pompa i prezzi di benzina e gasolio saliti di circa 20 centesimi al litro rispetto al 30 dicembre.

In tutto l’accisa sulla benzina sale da 578,4 a 728,4 euro per mille litri (72,8 cent/litro), quella sul gasolio da 467,4 a 617,4 euro per mille litri (61,7 cent/litro), quella sul Gpl da 216,67 a 266,77 euro per mille chili (cioè da 119,17 a 147,27 euro per mille litri) (Staffetta Quotidiana).

Ieri mattina le media dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta erano i seguenti: benzina self service a 1,732 euro/litro; diesel a 1,794 euro/litro; benzina servito a 1,891 euro/litro, diesel a 1,953 euro/litro. Gpl servito a 0,780 euro/litro, metano servito a 2,349 euro/kg, Gnl 2,341 euro/kg.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!