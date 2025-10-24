Anticontraffazione, nel 2025 la Finanza ha sequestrato 527 milioni di prodotti contraffatti

Nei primi nove mesi dell’anno la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 527 milioni di prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza. Circa 9 mila gli interventi effettuati e 3344 i responsabili denunciati. Fra i risultati più significativi, lo smantellamento a Torre Annunziata di un’organizzazione criminale dedicata alla contraffazione e commercializzazione di fitofarmaci pericolosi, il sequestro a Foggia di oltre 1,3 milioni di litri di vino senza tracciabilità, la confisca a Napoli di 1 milione e 400 mila giocattoli non sicuri, in parte con marchi contraffatti di personaggi animati famosi.

Eventi anticontraffazione

È il bilancio diffuso oggi dalla Guardia di Finanza in occasione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, evento organizzato dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che oggi si terrà a Bari.

Si conclude proprio oggi la “Settimana Anticontraffazione 2025”, la nuova edizione dell’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al contrasto del mercato del falso, realizzata con il supporto operativo della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT.

Prodotti contraffatti e tutela del made in Italy, 2025

Il bilancio delle Fiamme Gialle fa riferimento all’attività di contrasto alla contraffazione svolta fra il primo gennaio e il 30 settembre 2025.

In particolare, nel corso dell’anno, i finanzieri hanno:

sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2.600 soggetti;

e denunciato 2.600 soggetti; eseguito 542 interventi a tutela del Made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati come italiani e 90 persone segnalate all’Autorità giudiziaria;

e 90 persone segnalate all’Autorità giudiziaria; condotto 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili.

che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili. contestato 1.609 violazioni a consumatori consapevoli dell’acquisto di beni falsi, con sanzioni fino a 7.000 euro introdotte dalla legge n. 206/2023.

Aumenta anche il contrasto alla contraffazione online, con monitoraggi sul web e nel dark web per individuare venditori e piattaforme illegali che sfruttano marketplace e social network per la vendita di prodotti falsi e contraffatti. Le merci contraffatte, spiega ancora la Finanza, erano prodotte soprattutto in Cina, a Hong Kong e in Turchia.