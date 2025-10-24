Ogni inverno in Italia 1 bambino su 4 contrae l’influenza. La Società Italiana di Pediatria lancia una campagna educativa nelle scuole per diffondere comportamenti corretti, prevenire complicanze e promuovere la consapevolezza tra famiglie e insegnanti.

L’influenza colpisce ogni anno un numero significativo di bambini: 1 su 4 è interessato dai sintomi tipici come febbre, malessere generale e disturbi respiratori, che in alcuni casi possono evolvere in otiti o polmoniti.

I più piccoli non sono solo i soggetti più vulnerabili, ma anche potenziali veicoli di trasmissione, in grado di contagiare fratelli, genitori e nonni, spesso più fragili a causa dell’età o di condizioni di salute preesistenti.

“Copriamoli bene… con la prevenzione”: la campagna SIP

Per sensibilizzare famiglie e comunità educante, la Società Italiana di Pediatria (SIP) ha lanciato la campagna “Copriamoli bene… con la prevenzione”, coinvolgendo in questa prima edizione oltre 900 scuole e 64.000 alunni.

L’obiettivo è chiaro: diffondere buone pratiche quotidiane, promuovere l’uso corretto dei vaccini e scoraggiare l’uso improprio di antibiotici, che non sono efficaci contro il virus influenzale e possono comportare effetti collaterali.

«È molto più utile puntare sulla prevenzione con gesti semplici ma fondamentali e, quando serve, rivolgersi con fiducia al proprio pediatra», spiega Rino Agostiniani, presidente della SIP.

Le scuole al centro della prevenzione

La campagna parte proprio dalle scuole: gli insegnanti partecipano a corsi di formazione gratuiti e ricevono materiali didattici da condividere con alunni e famiglie.

Tra questi strumenti ci sono:

Cartoline motivazionali con QR code per accedere al videomessaggio del presidente SIP, contenente consigli pratici di prevenzione;

con QR code per accedere al videomessaggio del presidente SIP, contenente consigli pratici di prevenzione; Brochure informative per i genitori, pensate per distinguere falsi miti e buone abitudini quotidiane, con indicazioni semplici e immediatamente applicabili.

Supporto diretto alle famiglie

Oltre ai materiali didattici, la SIP ha attivato uno sportello telefonico gratuito, attivo fino a febbraio 2026, per fornire ai genitori informazioni e chiarimenti sugli strumenti di prevenzione, inclusi i vaccini.

In questo modo, ogni famiglia può ricevere risposte affidabili e consigli concreti, contribuendo a creare una comunità più consapevole e preparata per affrontare la stagione influenzale.

La campagna mette in luce un principio semplice ma fondamentale: la prevenzione parte dai gesti quotidiani e dalla corretta informazione.

L’influenza nei bambini non deve essere trascurata, ma affrontata con strumenti adeguati, educazione e supporto medico. Coinvolgere scuole, famiglie e pediatri significa non solo proteggere i più piccoli, ma anche ridurre la diffusione del virus nell’intera comunità.