Minori e fumo: perché il divieto di vendita spesso non basta (Foto Pixabay)

In Italia la legge vieta la vendita di sigarette e prodotti contenenti nicotina ai minori di 18 anni. Tuttavia, nella pratica, molti ragazzi riescono comunque ad accedere a questi prodotti.

Il problema non riguarda soltanto le sigarette tradizionali. Negli ultimi anni anche le sigarette elettroniche, i dispositivi a tabacco riscaldato e altri prodotti contenenti nicotina sono diventati facilmente accessibili, contribuendo a una diffusione più ampia del consumo tra i più giovani.

Le modalità attraverso cui ciò avviene sono diverse. In alcuni casi i controlli nei punti vendita risultano insufficienti. In altri, i giovani riescono ad acquistare i prodotti attraverso amici o conoscenti maggiorenni.

Le criticità nella tutela dei minori

Anche la vendita online rappresenta una delle criticità più discusse. In particolare, nell’attuale contesto digitale, i giovani rappresentano una delle categorie più esposte ai rischi legati alla circolazione di prodotti non conformi venduti tramite e-commerce non autorizzati. La facilità di accesso e l’assenza di sistemi di verifica dell’età in questi canali illeciti consente spesso ai minori di acquistare beni a loro vietati e privi delle garanzie di sicurezza. Non solo, i prodotti venduti sui siti illeciti spesso contengono anche sostanze come THC o CBD o concentrazioni di nicotina molto superiori ai livelli leciti, esponendo i consumatori giovani a rischi ancora più elevati.

Su questi aspetti richiama l’attenzione da tempo anche il Movimento Difesa del Cittadino, che evidenzia come la facilità di accesso rappresenti una delle principali criticità nella tutela dei minori. Nonostante il quadro normativo esistente, persistono infatti lacune nei controlli e nelle modalità di vendita che rendono le regole meno efficaci nella pratica.

Ma c’è anche un altro elemento da considerare. Soprattutto in età adolescenziale, il divieto può talvolta generare un effetto opposto a quello desiderato, alimentando curiosità e comportamenti trasgressivi. In questo senso, il consumo di sigarette o dispositivi alternativi può essere percepito come un gesto di affermazione o di sfida alle regole, più che come una scelta consapevole.

#FumatoriConsapevoli

Per molti esperti la tutela dei minori richiede quindi un approccio più ampio. Oltre ai controlli e alle sanzioni, è necessario investire nella prevenzione e nell’educazione alla salute, proprio per ridurre il fascino della trasgressione e fornire ai giovani strumenti critici per comprendere i rischi reali.

Le campagne informative rivolte ai giovani possono svolgere un ruolo importante nel ridurre l’attrattiva del fumo e nel promuovere stili di vita più sani. In questa direzione si inserisce anche la campagna #fumatoriconsapevoli promossa dal Movimento Difesa del Cittadino, che mira a rafforzare la consapevolezza dei cittadini, chiarire i rischi legati a tutte le forme di consumo e promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle norme, in particolare quando si tratta di minori.

Allo stesso tempo è fondamentale coinvolgere famiglie, scuole e comunità locali, affinché la prevenzione diventi un impegno condiviso.

Proteggere i minori dal rischio di dipendenza da nicotina non è soltanto una questione normativa, ma una responsabilità collettiva. Come sottolinea il Movimento Difesa del Cittadino, parlare di prevenzione oggi significa proteggere gli adulti di domani.