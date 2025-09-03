Bonus psicologo, si può fare domanda dal 15 settembre

Bonus psicologo, si parte il 15 settembre. La domanda di accesso al contributo per sostenere le spese di psicoterapia, o bonus psicologo, potrà essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025. Questa la finestra temporale individuata dall’Inps d’intesa con il Ministero della Salute.

Depressione, ansia, fragilità

Il 9 agosto scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025.

Il decreto prevede che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.

Due i requisiti necessari al momento della presentazione della domanda: residenza in Italia e Isee in corso di validità con valore non superiore a 50mila euro.

A quanto ammonta il bonus psicologo

Il beneficio, spiega il Ministero della Salute, è destinato ai cittadini con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:

ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

La domanda per il bonus psicologo va presentata esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’INPS (tramite SPID, CIE o CNS). Sul portale Inps ci sono tutte le informazioni per l’assegnazione del contributo.