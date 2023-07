Clima, Legambiente: fiumi e laghi minacciati da siccità, alluvioni e ondate di calore

Legambiente ha diffuso i nuovi dati dell’Osservatorio Città Clima: negli ultimi due anni, in Itali,a 21 i fiumi e 10 i laghi colpiti da siccità. Nei primi sei mesi del 2023 ben 12 eventi siccitosi e 28 esondazioni

Laghi e fiumi sono in forte sofferenza a causa dagli effetti sempre più impattanti della crisi climatica, come siccità, alluvioni e ondate di calore. A fare il punto i nuovi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente.

Secondo l’analisi, dal 2022 a luglio 2023, in Italia, 21 fiumi e 10 laghi sono stati colpiti dalla siccità. Tra questi, i fiumi Po, Sesia, Pellice, Bormida, Adige, Tagliamento, Bisenzio, Ombrone, Tevere, Chienti, Metauro, Misa (questi ultimi due sono anche tra quelli ripetutamente esondati negli eventi alluvionali del 2022 e 2023). Tra i laghi: il Lago Maggiore, quello di Como, Garda, Fedaia, Massaciuccoli, Nemi, Bracciano.

Osservatorio Città Clima, gli eventi climatici estremi più frequenti

Se si guarda ai singoli anni e alla tipologia di eventi climatici estremi, nei primi sei mesi del 2023 nella Penisola sono stati 12 gli eventi siccitosi che hanno colpito laghi e fiumi, 22 quelli nel 2022. Ammontano, invece, a 28 le esondazioni censite da inizio anno da Legambiente, contro le 21 del 2022.

A pesare le due alluvioni di inizio e metà maggio in Romagna e nel nord delle Marche. Ma è peoccupante anche il bilancio degli ultimi 13 anni: dal 2010 ad oggi sono 231 casi di esondazioni fluviali, ben il 13,3% di tutti gli eventi estremi registrati sulla piattaforma.

In particolare, secondo quanto emerge dall’Osservatorio Città Clima, le regioni che hanno visto un maggior numero di esondazioni sono Emilia-Romagna (39 eventi), Lombardia (38), Sicilia (24), Piemonte (18), Liguria (17). Gli eventi di siccità, invece, che hanno colpito fiumi e laghi dal 2010 sono stati 49, che sul totale di casi di danni da siccità prolungata (79 eventi) sono pari al 62%. Le regioni con più casi: Lombardia (17), Piemonte (7), Veneto e Emilia-Romagna (5 ciascuna).

Le ondate di calore

Non solo emergenza alluvioni e siccità. Le temperature globali – avverte Legambiente – hanno accelerato a livelli record nelle ultime settimane e – a distanza di sette anni dall’ultimo evento – torna a far parlare di sé “El Niño”, un fenomeno atmosferico che potrebbe spingere il 2023 a diventare l’anno più caldo mai registrato.

Già il 2022 è stato un “anno nero” per le ondate di calore, come sottolinea il dossier del Ministero della Salute pubblicato a novembre 2022, che ha evidenziato come nel mese di luglio la mortalità sia aumentata mediamente del 29% toccando il picco del 36% nella seconda metà del mese. Tra le città maggiormente colpite troviamo Torino, con un eccesso di mortalità pari al +70%, a cui segue Campobasso (+69%), Bari (+60%) e Bolzano (+59%).

Solo nel 2022 sono stati oltre 2.300 i decessi in Italia dovuti alle ondate di calore, secondo le analisi di Ministero della Salute e Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, in crescita rispetto ai 1.472 del 2021 e ai 685 del 2020.

