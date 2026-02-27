venerdì 27 Febbraio 2026

Diritti umani dei migranti, si conclude il progetto SCUDI (Progetto Scudi su YouTube)

Diritti umani dei migranti, si conclude il progetto SCUDI

Il progetto SCUDI si è occupato di diritti umani dei migranti. Online la banca dati giuridica e la Guida al contenzioso strategico a difesa del soccorso in mare

27 Febbraio 2026 Redazione

SCUDI sta per “SCUola di DIritti umani”. Ed è un progetto europeo nato per rafforzare le competenze e gli strumenti che avvocati, attivisti e operatori della società civile hanno e possono usare nel contenzioso strategico a tutela dei migranti e delle persone con background migratorio, con l’applicazione del diritto dell’Ue e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

I diritti dei migranti

Interviene dunque su diritto di asilo e di cittadinanza, soccorso in mare, discriminazione di genere, accesso alla giustizia e detenzione amministrativa. Tutti settori nei quali sono molteplici le discriminazioni e le forme di criminalizzazione attuate.

Il progetto SCUDI, promosso da Cittadinanzattiva in collaborazione con la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) e finanziato dall’Ue, si è concluso nei giorni scorsi con un evento pubblico a Roma. Il progetto è dedicato alla promozione del contenzioso strategico nella tutela dei diritti umani dei migranti attraverso la costruzione di una rete di difensori delle organizzazioni della società civile e di una rete europea impegnata nel soccorso in mare.

 

 

In difesa del soccorso in mare

Durante l’evento, assieme ai risultati delle attività, è stata presentata la “Guida al contenzioso strategico a difesa del soccorso in mare”, uno strumento operativo e di sensibilizzazione pensato per supportare chi opera nella difesa dei diritti fondamentali e che offre orientamento giuridico, strumenti di documentazione, collegamenti tra casi e indicazioni per rafforzare la cooperazione a livello europeo. L’obiettivo è valorizzare il diritto europeo come leva di tutela e contrastare l’isolamento di chi opera nella tutela dei diritti umani dei migranti.

Negli ultimi anni infatti il soccorso in mare è diventato non solo terreno di scontro sui diritti umani in Europa, ma oggetto di campagne di criminalizzazione costanti e ripetute. La guida non dà indicazioni su come effettuare il salvataggio in mare ma una serie di strumenti di orientamento per comprendere, documentare e sostenere risposte giuridiche e politiche alla criminalizzazione del salvataggio in mare.

“La dimensione europea, in questi due anni, è diventata ancora più centrale e al tempo stesso più ambivalente: da un lato assistiamo al consolidarsi di politiche di deterrenza ed esternalizzazione; dall’altro, l’impianto normativo europeo – dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea alla giurisprudenza delle Corti – continua a rappresentare uno spazio essenziale di protezione e di garanzia – ha dichiarato Laura Liberto, Coordinatrice nazionale di GD (Giustizia per i Diritti) di Cittadinanzattiva – Con SCUDI abbiamo voluto rafforzare competenze di avvocati, praticanti e attivisti, creare connessioni e offrire strumenti concreti, affinché il contenzioso strategico possa essere utilizzato in modo coordinato e consapevole a difesa dei diritti fondamentali delle persone migranti”.

All’evento finale di SCUDI, riassunto in un video disponibile online, hanno partecipato Cecilia Strada, Eurodeputata, e Ilaria Cucchi, Senatrice della Repubblica, Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre, Barbara Antonelli, Direttrice comunicazione e mobilitazione di SOS Méditerranée, Francesco Saverio Galtieri, Direttore della Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia e Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Ti potrebbe interessare…

Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

27 Febbraio 2026 Redazione

Legge sulla caccia, oltre 400 mila firme contro la riforma

27 Febbraio 2026 Redazione

Disastri nei trasporti, Autorità propone piano di assistenza alle famiglie

27 Febbraio 2026 Redazione

Parliamone ;-)