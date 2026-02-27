Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 23 al 27 febbraio con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in breve

Lunedì 23 febbraio si apre con il punto stampa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al Consiglio Ue, incentrato sulla candidatura di Maurizio Martina alla direzione generale della Fao e sul “pacchetto vino”. Al suo fianco, il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sul prestito all’Ucraina, sull’innalzamento dei dazi e su un evento dedicato a Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano.

Martedì 24 febbraio, durante la sessione straordinaria dedicata ai quattro anni di guerra in Ucraina, interviene il presidente ucraino Zelensky ricordando l’importanza degli aiuti europei. In Commissione Agricoltura si discute di politiche agricole con Dario Nardella e Salvatore De Meo. Mentre il vicepresidente de El Salvador Felix Ulloa, sottolinea il tema della sicurezza e delle opportunità nel paese. A margine di un evento sui fondi Horizon per gli atenei toscani intervengono i MEP Sandro Ruotolo (Pd), Elena Donazzan (FdI) e i ricercatori dell’Università degli Studi di Siena e dell’Università degli Studi di Firenze. Al Comitato europeo delle Regioni, Eugenio Giani e Cristina Manetti evidenziano l’importanza dei fondi di coesione per la cultura.

Mercoledì 25 febbraio Francesco Torselli (FdI) e la fotografa Giovanna Focardi Nicita presentano il progetto “Cosmic Communities & Galattika”, dedicato al talento femminile nella scienza. All’evento “Tutta un’altra Europa”, organizzato dalla delegazione del Pd, intervengono vari esponenti, tra cui Nicola Zingaretti e Alessandro Zan.

Giovedì 26 febbraio, in Commissione Economia, la presidente della Bce Christine Lagarde interviene sul tema dell’inflazione. Raffaele Fitto, alla conferenza sulle regioni di confine orientali, ribadisce il valore dell’unità europea. Cecilia Strada (Pd) interviene invece in una conferenza in materia di pena di morte in Israele.

Venerdì 27 febbraio il rapporto diagnostico sulla Moldavia è stato presentato a Bruxelles con la partecipazione di Eugen Osmochescu, ministro dello Sviluppo economico e della Digitalizzazione della Moldavia. Infine, il portavoce Markus Lammert risponde sul protocollo Italia-Albania durante il punto stampa quotidiano alla Commissione Ue.