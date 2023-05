Disservizi Iliad, i Consumatori chiedono indennizzi per i clienti coinvolti

Disservizi per Iliad nel pomeriggio di ieri, con rete e telefonate in down soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. I Consumatori chiedono indennizzi per gli utenti coinvolti

Problemi per Iliad nel pomeriggio del 2 maggio, con rete e telefonate in down in tutta Italia. Iliad è andata in down dal primo pomeriggio di ieri, secondo i dati del sito downdetector.it, molto consultato in caso di problemi alle tlc e ai siti web. I problemi più segnalati sono su voce mobile (52%) e a seguire su internet mobile (33%) mentre il 15% lamenta l’assenza di segnale.

Le segnalazioni degli utenti hanno indicato criticità a partire dalle 14:30, sia per la rete dati che per le chiamate in uscita e in entrata. Le associazioni dei consumatori chiedono dunque, a fronte dei disagi patiti dagli utenti, che la società riconosca indennizzi ai clienti coinvolti nel disservizio. Il problema ha interessato diverse zone d’Italia, con una concentrazione maggiore nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino.

Consumatori: indennizzi e rimborsi ai clienti

Spiega il presidente Assoutenti Furio Truzzi: «Si tratta di disagi non indifferenti per gli utenti, che non riescono ad effettuare o ricevere chiamate né a navigare su internet, disagi che si trasformano a tutti gli effetti in un danno per chi usa il telefono o il web per lavoro e per chi deve ricevere telefonate urgenti. La società ha conquistato una enorme fetta di mercato al punto che oggi conta oltre 9,5 milioni di clienti in Italia, ed essendo uno dei principali player del settore crediamo debba adoperarsi con ogni mezzo per risarcire gli utenti».

L’associazione chiede a Iliad di riconoscere indennizzi automatici, anche sotto forma di sconti o servizi gratuiti aggiuntivi, a tutti gli utenti coinvolti nei disservizi.

Dal canto suo Codici sta avviando una nuova azione a tutela dei consumatori per i clienti coinvolti nel disservizio di Iliad con l’impossibilità navigare in internet, effettuare e ricevere chiamate.

“Una scena già vista”, dice il segretario nazionale dell’associazione Ivano Giacomelli: «Da ieri pomeriggio stiamo ricevendo segnalazioni da diversi clienti di Iliad. Ci siamo attivati per tutelare anche loro, (insieme ad analoga azione nei confronti di altri ndr) avviando un’azione che punta sempre al riconoscimento, da parte della società, del rimborso e del risarcimento per i danni arrecati. E non sono di poca entità, pensando anche a chi lavora con il telefono tra chiamate ed internet».

Ancora questa mattina, dice Codici, ci sono proteste e disservizi. La situazione riguarda diverse zone d’Italia, con le grandi città tra le più colpite e con picchi di segnalazioni a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!