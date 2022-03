Economia circolare, oggi la Giornata Mondiale del Riciclo

Torna anche quest’anno la Giornata Mondiale del Riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation per sensibilizzare cittadini ed istituzioni alla tutela ambientale e, soprattutto, per far conoscere le enormi potenzialità del riciclo.

Questo, infatti, rappresenta un elemento fondamentale dell’economia circolare e contribuisce a proteggere le nostre risorse naturali. Ogni anno la cosiddetta “Settima risorsa” (riciclabile) consente di risparmiare oltre 700 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e si prevede che aumenteranno a 1 miliardo di tonnellate entro il 2030.

È un quarto di secolo che CONAI s’impegna a promuovere la corretta #RaccoltaDifferenziata degli imballaggi e il loro #riciclo.#GiornataMondialeDelRiciclo #GlobalRecyclingDay pic.twitter.com/GS9htCP3Q3 — CONAI (@conai) March 18, 2022

Ma a che punto siamo in Italia? Secondo il 12° Rapporto sull’Italia del riciclo 2021, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unicircular, nel 2020 il tasso di utilizzo circolare di materia, cioè la quota di materiali generati dal riciclo in percentuale del totale dei materiali consumati, in media nella UE è stato del 12,8%, in Italia di ben il 21,6.

Il riciclo dei rifiuti di imballaggio, ad esempio, nel 2020 è addirittura aumentato da 9,5 a 9,6 milioni di tonnellate. La buona performance del riciclo dei rifiuti d’imballaggio nel 2020 è il risultato soprattutto dell’ottima performance della carta e del cartone, il cui riciclo sale dall’81 all’87%, del vetro che sale dal 77 al 79% e anche della plastica che sale dal 41 al 49%, mentre il riciclo degli imballaggi in legno, in alluminio e in acciaio hanno registrato lievi cali nel primo anno di pandemia.

Giornata del Riciclo, l’iniziativa di Cittadinanzattiva

Quando si parla di riciclo e tutela ambientale, entra in gioco anche il ruolo del consumatore. L’Agenda Europea dei Consumatori richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre la nostra impronta ambientale in tutti gli ambiti della vita quotidiana, con obiettivi legati sia al conseguimento della neutralità climatica che alla preservazione delle risorse naturali.

Usa meglio, consuma meno è lo slogan del progetto “RE – USER“, che Cittadinanzattiva rilancia in occasione della Giornata del Riciclo.

“La profonda e drammatica incompatibilità tra gli attuali modelli di produzione e consumo, basati spesso sulla logica dell’usa e getta, e le limitate risorse ambientali del pianeta, è oggi sempre più evidente – spiega l’associazione – e i dati disponibili evidenziano la necessità di un cambiamento significativo degli stili di vita e dei modelli di produzione e consumo in un’ottica di promozione dello sviluppo sostenibile dei territori e della comunità”.

Anche i cittadini, dunque, se messi nelle condizioni di compiere “scelte informate”, possono diventare veri agenti del cambiamento, con riferimento alla scelta e all’utilizzo sia di prodotti che di servizi. Scelte consapevoli presuppongono però la disponibilità di informazioni complete, facilmente accessibili e comprensibili per tutti, comparabili e veritiere.

Per questo motivo Cittadinanzattiva promuove un progetto mirato soprattutto ad informare e coinvolgere attivamente i cittadini nelle azioni di riciclo. Diverse le attività previste, da un ciclo di incontri online in tema di economia circolare a una campagna informativa per favorire la promozione di comportamenti più sostenibili legati in particolar modo alle scelte e stili di consumo di prodotti e servizi.

Tra le azioni del progetto, anche una campagna divulgativa in tema di gestione rifiuti, uno studio-ricerca e analisi finalizzata all’alimentazione del proprio Osservatorio civico sui Servizi Pubblici Locali e un percorso info-formativo sui territori.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!