Educazione finanziaria, ABI lancia il podcast “Parole di innovazione”

Banche e consumatori insieme per Parole di innovazione, la nuova iniziativa per l’educazione finanziaria lanciata dall’ABI (Associazione bancaria italiana), il podcast con approfondimenti dedicati a multicanalità, accessibilità e innovazione in banca, per supportare nell’utilizzo delle tecnologie e nella scelta dei canali e dei servizi bancari più utili rispetto ai propri bisogni.

Il podcast dedicato all’innovazione in banca si arricchisce di nuovi termini da conoscere, con approfondimenti realizzati sotto forma di audio, ma fruibili anche attraverso brochure dedicata. L’iniziativa è stata presentata oggi in un webinar dedicato, promosso nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria dall’ABI in coordinamento con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF).

Parole di innovazione, il podcast

Realizzato dall’ABI con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, il podcast “Parole di innovazione” è in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori).

La nuova iniziativa, spiega l’ABI in una nota, presenta in modo semplice e immediato i principali e più innovativi canali a disposizione della clientela per comunicare a distanza con la banca, per richiedere informazioni, assistenza o consulenza senza necessariamente andare allo sportello: il contact center, gli assistenti virtuali cioè Chatbot e Voicebot, la videochat, i social media.

Un contributo è, inoltre, dedicato al servizio di consulenza Robo-advice per gestire risparmi. Infine, la serie approfondisce la tecnologia Blockchain, che consente di gestire e aggiornare archivi di dati e informazioni in modo aperto, condiviso e distribuito a vantaggio dell’operatività bancaria. La serie può inoltre essere ascoltata su piattaforma di podcast alla seguente pagina dedicata www.spreaker.com/podcast/parole-di-innovazione–5979654 e si inserisce nell’ambito delle iniziative adottate da ABI per fornire strumenti di educazione finanziaria semplici e accessibili.

