Antitrust e Garante della Privacy uniscono le forze per una vigilanza più efficace: scambio di informazioni, indagini congiunte e campagne comuni

Un’intesa strategica per affrontare insieme le nuove sfide del digitale e garantire un sistema di tutele più solido per cittadini e imprese. È questo lo spirito del protocollo d’intesa firmato dal Garante Privacy e AGCOM.

L’accordo, della durata di tre anni, definisce il quadro della collaborazione tra le due Autorità e punta a rendere più efficace la loro azione in tutti quei casi in cui concorrenza e trattamento dei dati personali si intrecciano.

Coordinamento su casi specifici e violazioni

Il protocollo prevede un’attività di scambio reciproco di segnalazioni: ogni Autorità informerà l’altra in presenza di ipotesi di violazioni che rientrino nelle rispettive competenze. Questo scambio permetterà di intervenire in modo più rapido e coordinato, evitando sovrapposizioni e garantendo maggiore efficacia nel contrasto a pratiche scorrette, come l’utilizzo improprio dei dati personali a fini commerciali o anticoncorrenziali.

Condivisione delle informazioni e indagini congiunte

Non si tratta solo di comunicazione su singoli casi. Il protocollo stabilisce anche lo scambio periodico di informazioni sulle linee di intervento, sui procedimenti in corso e sulle attività svolte dalle due Autorità. In situazioni particolari, AGCM e Garante Privacy potranno anche condurre indagini conoscitive congiunte, rafforzando la capacità d’analisi e intervento su tematiche complesse, spesso legate alla digitalizzazione dei servizi e alle grandi piattaforme online.

Un Tavolo tecnico per integrare competenze

Per garantire un’applicazione concreta e costante dell’intesa, sarà istituito un Tavolo tecnico composto dai responsabili degli uffici competenti. Questo organismo si riunirà ogni volta che sarà necessario per valutare casi specifici, aggiornare il protocollo, definire azioni comuni e affrontare aspetti tecnici. Un passaggio fondamentale per assicurare continuità e coerenza nell’attività di cooperazione.

Formazione e sensibilizzazione al centro

L’intesa prevede anche una collaborazione sul fronte della comunicazione e della formazione. Antitrust e Garante si impegnano a promuovere insieme campagne informative rivolte al pubblico e ad avviare iniziative formative su temi di interesse comune. Un modo per rafforzare la cultura della legalità digitale, della protezione dei dati e della concorrenza leale, elementi centrali in una società sempre più connessa.

Una risposta comune alle sfide del digitale

In un contesto dove il trattamento dei dati personali è sempre più legato alle dinamiche di mercato, l’alleanza tra AGCM e Garante Privacy rappresenta una risposta necessaria e lungimirante. Come hanno dimostrato numerosi casi recenti, dai social network alle piattaforme di e-commerce, le violazioni della privacy possono avere implicazioni economiche profonde. Solo un’azione coordinata e trasparente può garantire un’effettiva tutela dei diritti degli utenti e un corretto funzionamento del mercato.