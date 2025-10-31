Halloween, festa giovane. Dolcetto o scherzetto soprattutto per famiglie con bambini

Per Halloween farà festa il 70% degli under 34, il 73% delle famiglie con bambini. Ipsos Confesercenti: spesa per gli acquisti stabile a 300 milioni, altri 250 milioni in locali e discoteche

Halloween è festa per giovani e famiglie con bambini. I più piccoli adorano le maschere, il vago senso di paura, e soprattutto adorano quel “dolcetto o scherzetto?” che porta nelle loro case dolcetti, caramelle, cioccolatini e merendine. Halloween “si consolida nelle abitudini degli italiani” e finisce per coinvolgere il 61% dei cittadini che in qualche modo parteciperà alla festa, festeggiando o comprando dolcetti e decorazioni. Una quota leggermente inferiore rispetto al 64% registrato nel 2024 – anche per la mancanza del ‘ponte’ del primo novembre – ma che conferma la stabilità della festa nel Paese.

Un momento di socialità

«Halloween è ormai diventato, anche in Italia, un momento di socialità che coinvolge soprattutto i più giovani e le famiglie con bambini – commenta Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet Confesercenti – Per i pubblici esercizi è una ricorrenza che porta vitalità nei centri urbani e nei quartieri, grazie a serate a tema, eventi e occasioni di intrattenimento che rafforzano il ruolo di bar e ristoranti come luoghi di incontro e partecipazione».

È quanto emerge dal sondaggio Ipsos per Confesercenti su consumi e abitudini di acquisto degli italiani in occasione di Halloween. La partecipazione è giovane. Farà festa il 70% tra gli under 34, mentre tra gli over 35 la quota si attesta al 58%. Ancora più elevata tra le famiglie con bimbi: festeggerà il 73% dei nuclei con almeno un figlio minorenne.

La spesa complessiva si attesta intorno ai 300 milioni di euro, quella per il fuori casa (in discoteche, bar, locali, ristoranti, dove sarà il 35% di chi festeggia Halloween) dovrebbe raggiungere i 250 milioni.

Dolcetti e addobbi

Cosa si compra per Halloween? Dolcetti e prodotti per la casa – dagli addobbi alle vetrofanie, passando per bicchieri e accessori tematici – sono i prodotti più gettonati: il 59% di chi partecipa acquisterà dolci e caramelle e il 45% addobberà la casa a tema.

Seguono maschere, trucchi e accessori: il 34% farà mascherare i figli, il 28% lo farà personalmente, mentre il 25% indosserà un accessorio in stile Halloween. Tra le tradizioni ormai consolidate anche il “dolcetto o scherzetto”: il 23% dei partecipanti accompagnerà i figli nel giro porta a porta o tra le attività di prossimità del quartiere, confermando il radicamento di questa usanza nei quartieri e nei contesti di comunità.