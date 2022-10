Il Garante Privacy apre istruttorie sull’uso del Cookie Wall sui giornali online

Il Garante Privacy ha deciso di aprire una serie di istruttorie, per accertare la conformità delle pratiche adottate da alcune testate giornalistiche online con la normativa europea in materia di Cookie e profilazione

Il Garante Privacy torna sul “tema cookie wall“, affermando che “la normativa europea sulla protezione dei dati personali non esclude in linea di principio che il titolare di un sito subordini l’accesso ai contenuti, da parte degli utenti, al consenso prestato dai medesimi per finalità di profilazione (attraverso cookie o altri strumenti di tracciamento) o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro”.

Tuttavia il Garante ha deciso di aprire una serie di istruttorie, per accertare la conformità delle pratiche adottate da alcune testate giornalistiche online con la normativa europea.

Cookie e privacy, la vicenda

La questione era stata sollevata in merito alle iniziative intraprese negli ultimi giorni da diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet, che hanno applicato sistemi e filtri che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali.

Il Garante, quindi aveva deciso di esaminare tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale, anche al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi in materia.

Per Cookie Wall si intende, in particolare, “il meccanismo vincolante (cosiddetto «take it or leave it») nel quale l’utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento”.

Un sistema che, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida in materia di Cookie e altri strumenti di tracciamento approvate dal Garante e operative dal 9 gennaio 2022, “è da considerarsi illecito. Fatta salva l’ipotesi – da verificare caso per caso in base ai principi del GDPR – nella quale il sito offra all’interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti“.

