Inflazione, Istat: a dicembre +11,6% su base annua. La media 2022 è pari a +8,1%

Secondo l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat, in media, per una famiglia, il rincaro dello scorso anno è di 2219 euro: 1200 per l’abitazione, 532 per il solo carrello della spesa

L’inflazione segna un leggero rallentamento, ma rimane comunque su livelli alti. “Dati catastrofici”: questo il giudizio delle Associazioni dei Consumatori sui dati provvisori diffusi oggi dall’Istat.

Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente). Ma in media, nel 2022, i prezzi al consumo registrano una crescita pari a +8,1% (+1,9% nel 2021), segnando l’aumento più ampio dal 1985 (quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall’andamento dei prezzi dei Beni energetici. Al netto di questi beni, nell’anno che si chiude la crescita dei prezzi al consumo è pari a +4,1% (da +0,8% del 2021).

“In base alle stime preliminari – osserva l’Istat – l’inflazione acquisita, o trascinamento, per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino al prossimo dicembre) è pari a +5,1%, ben più ampia di quella osservata per il 2022, quando fu pari a +1,8%”.

L’inflazione e l’impatto sulla spesa dei Consumatori

Le famiglie sono sempre più in difficoltà, denuncia l’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui l’inflazione avrà effetti negativi sui consumi e sul Pil.

“Già oggi l’Istat ha attestato che nel terzo trimestre 2022 il potere d’acquisto, pur tenendo ancora rispetto al secondo trimestre, è sceso dell’1,2% rispetto a un anno prima. Un primo campanello d’allarme, per una situazione destinata a peggiorare nel quarto trimestre dello scorso anno e soprattutto nel corso del 2023, per via dell’inflazione pari a +8,1%, record dal 1985″, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I dati dell’inflazione implicano che nel 2022 una coppia con 2 figli ha pagato 700 euro in più rispetto al 2021 per poter mangiare e bere – spiega Dona. – Una famiglia media ha avuto una stangata per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche pari a 513 euro, cifra che sale a 632 per una coppia con 1 figlio e che arriva a 836 euro per le coppie con 3 figli”.

“Per quanto riguarda l’inflazione media nel suo complesso – prosegue Dona – il +8,1% significa aver avuto nel 2022, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita rispetto al 2021 pari a 2766 euro su base annua, di cui 1321 per abitazione, elettricità e combustibili, 425 per traporti, 724 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, invece, la spesa aggiuntiva avuta nel 2022 è pari a 2570 euro. In media, dunque, per una famiglia il rincaro dello scorso anno è di 2219 euro, 1200 per l’abitazione, 532 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata rispetto al 2021 pari a 3102 euro, 1472 per l’abitazione e 860 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona”.

Anche per il presidente del Codacons Carlo Rienzi, “Sono numeri da capogiro, che avranno ripercussioni pesanti nel 2023. L’andamento al rialzo delle bollette del gas, i carburanti che hanno ripreso a correre e i listini degli alimentari ancora a livelli elevatissimi, faranno sentire i loro effetti nel breve termine, erodendo il potere d’acquisto dei cittadini e riducendo la spesa. Il Governo Meloni deve correre ai ripari, adottando misure in grado di calmierare i prezzi al dettaglio e accelerare la riduzione dei listini, allo scopo di salvaguardare i bilanci delle famiglie, che sempre più numerose intaccano i risparmi per riuscire a sostenere bollette e prezzi alle stelle”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!