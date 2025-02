Interventi straordinari sulla rete ferroviaria, Codacons: ridurre le tariffe per le tratte interessate

“Nei prossimi mesi si susseguiranno interventi straordinari su tutta la rete ferroviaria, con l’obiettivo di portare la nostra infrastruttura al livello più alto di efficienza e sicurezza”: è quanto annunciato dal Gruppo Fs, che ha lanciato una campagna informativa sul progetto di ammodernamento della rete ferroviaria.

“Ci saranno inevitabilmente disagi temporanei – si legge nella pagina dedicata – ma ogni dettaglio dei lavori programmati è stato studiato con cura per minimizzare gli inconvenienti e massimizzare i benefici a lungo termine, per tutti”. Sulla pagina è disponibile anche una mappa interattiva per monitorare l’andamento dei lavori e per avere informazioni sugli interventi nelle varie regioni d’Italia.

Interventi sulla rete ferroviaria, Codacons: pessima notizia

“Una pessima notizia per gli utenti italiani”: il Codacons commenta così l’annuncio di Fs circa le interruzioni ferroviarie che si registreranno nei prossimi mesi, compresi quelli estivi.

“I disagi causati dai lavori sulla rete si registreranno proprio quando aumentano gli spostamenti di cittadini e turisti lungo la penisola, e il servizio dovrebbe essere più che mai efficiente – afferma il presidente Carlo Rienzi – Già la scorsa estate, e sempre a causa dei lavori di ammodernamento della rete, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con modifiche della circolazione che hanno pesato sugli spostamenti per le vacanze, un film che si ripeterà anche nel 2025”.

“Pur condividendo l’esigenza di intervenire sulla rete per migliorare e potenziare il servizio, non possiamo non evidenziare i disagi che tali cantieri provocheranno agli utenti – prosegue Rienzi –. Per tale motivo chiediamo ai gestori ferroviari di applicare una riduzione delle tariffe per tutti quei treni che saranno interessati dalle limitazioni della circolazione, riduzione proporzionale ai ritardi rispetto ai normali tempi di percorrenza, in modo da garantire correttezza verso gli utenti che utilizzano il servizio”.

