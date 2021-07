L’estate nel carrello della spesa: più frutta e gelati, meno surgelati

L’estate è arrivata anche nel carrello della spesa. E lo riempie di prodotti freschi, frutta, tanta acqua e tanti peccati di gola: birra, gelato, bevande gassate. Diminuisce l’interesse dei consumatori nei confronti dei prodotti da dispensa e delle maxi spese.

Nel carrello della spesa estivo ci sono meno surgelati e meno alimenti confezionati. Più attenzione alla qualità e meno alla quantità. Insomma: l’estate nel carrello della spesa cambia la lista e le priorità dello shopping. E cambia anche l’orario in cui fare compere. Non più nella pausa di lavoro, più spesso nel tardo pomeriggio.

«Molta acqua, olio extra vergine d’oliva e tanta frutta caratterizzano il carrello della spesa dell’estate 2021. Ma non è tutto, i dati rivelano infatti un crollo nelle ricerche di prodotti surgelati e non mancano irrinunciabili tentazioni perfette per accompagnare l’estate come birra, bevande gassate e gelato».