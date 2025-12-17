Natale, spesa di oltre mille euro a famiglia fra regali, cibo e viaggi

Più o meno mille euro: ecco quanto costerà il Natale alle famiglie. Nelle spese per le feste rientrano alimentari, viaggi, regali e ristorazione. E dai giocattoli alle tavolate della festa, per arrivare al settore viaggi (per chi, in effetti, può) la spesa complessiva del Natale 2025 raggiungerà quest’anno i 28 miliardi di euro, pari a una media di 1.085 euro a famiglia. Le stime sono del Codacons, che mette insieme alcune tendenze emerse già dalla fine di novembre. Fra queste il ruolo del Black Friday, che ha anticipato una parte delle spese natalizie, tanto che un regalo su due è stato comprato proprio in questo periodi di sconti. Pesa però il caro prezzi che investe alimentari, turismo e anche oro e gioielli.

Meno gioielli sotto l’albero

E così fra le tendenze che il Codacons individua c’è un calo deciso di quanti regaleranno gioielli, a causa dei prezzi del comparto gioielleria che nell’ultimo mese registrano un incremento medio del +26,3% su base annua per l’impennata delle quotazioni dell’oro.

Fra i regali sotto l’albero non possono invece mancare i giocattoli per i bambini, capi di abbigliamento e accessori, elettronica e alimentari.

La spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti si mantiene stabile e si aggira sui 9,5 miliardi di euro. Aumenta inoltre il ricorso all’Intelligenza artificiale per la scelta dei regali da destinare a parenti e amici, sempre più usata dagli italiani come aiuto per individuare il regalo più adatto da acquistare.

Cibo in tavola, alcuni prodotti diventano un “lusso”

Nell’insieme delle spese per le feste di Natale, ci sono poi circa 3,1 miliardi di euro per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale. Anche in questo settore i rincari sono notevoli, soprattutto per alcuni prodotti che sono diventati piccoli lussi quotidiani, quali caffè e cacao, sui quali si è abbattuta una “tempesta perfetta” legata a produzione in calo, costi in crescita, logistica complessa e volatilità finanziaria.

I prezzi del cacao sono aumentati del +21,1% su anno, quelli del caffè del +18,8% e il cioccolato segna +9,3%. E poi rincarano uova (+7,7%), formaggi e latticini (+6,4%) e carne (+ 5,8%).

Il settore viaggi durante le feste natalizie genera poi un giro d’affari che il Codacons attorno ai 15 miliardi di euro. E anche in questo caso a pesare sulla spesa finale sono gli aumenti di prezzi e tariffe del comparto turistico e dei trasporti, dai voli agli alloggi passando per pacchetti vacanza e servizi.