Per il weekend lungo in montagna per il ponte dell’8 dicembre servono circa 1260 euro a persona; circa 660 euro se si va in una città d’arte. Federconsumatori: in partenza il 14% circa degli italiani

Ponte dell’8 dicembre, per il weekend in montagna oltre 1200 euro a persona (Foto Pixabay)

In montagna per il ponte dell’8 dicembre? Bisogna mettere in conto una spesa di circa 1260 euro a persona per quattro giorni, una cifra che comprende il noleggio dell’attrezzatura, il costo di albergo (per tre notti) e pasti e lo ski pass, per un importo che aumenta del 12% rispetto allo scorso anno. Se invece per il ponte dell’8 dicembre si sceglie il soggiorno in una città d’arte, il costo si aggira sui 660 euro fra albergo, pasti, attrazioni e noleggio mezzi di trasporto, con un aumento del 5% rispetto al 2022.

Sono i prezzi analizzati dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha svolto un’indagine sulle partenze per il ponte dell’8 dicembre, occasione ghiotta per chi ha la possibilità di agganciare in questo modo tre giorni di pausa dal lavoro. Secondo Federconsumatori, a partire per questo fine settimana lungo sarà poco di più del 14% degli italiani, per una stima di circa 8,52 milioni di persone che partiranno per il ponte dell’8 dicembre.

Il ponte dell’8 dicembre: con amici e parenti, in montagna o nelle città d’arte

Oltre il 94% resterà in Italia, spiega Federconsumatori, e oltre il 39% approfitterà di tale occasione per visitare amici o parenti, usufruendo anche della loro ospitalità.

“Seppure la voglia di evasione sia tanta, infatti, rimane sempre elevato – spiega l’associazione – il livello di attenzione rivolto al risparmio, a maggior ragione alla luce degli aumenti dei prezzi e in vista delle spese per le imminenti festività natalizie. Quest’anno, le mete più ambite si confermano le città d’arte, seguite dalle località montane”.

Da qui l’indagine sui costi che in media i vacanzieri dovranno affrontare per il ponte dell’8 dicembre. Spiega Federconsumatori che “nel caso in cui si decida di andare in montagna, le spese da sostenere ammontano in media 1.264,64 euro a persona (+12% rispetto al 2022) e comprendono il noleggio dell’attrezzatura da sci, l’alloggio, gli skipass e i pasti al ristorante. Chi intende visitare una città d’arte, invece, spenderà mediamente 662,88 euro a persona (+5%) considerando ristornati, alloggio, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre”.

In media le spese per il weekend di vacanza risultano superiori dell’8,5% rispetto al 2022.

I prezzi per il ponte dell’8 dicembre

L’indagine prende in considerazione, per le mete in montagna, le principali località sciistiche di Trentino-Alto Adige (Madonna di Campiglio, Corvara), Valle d’Aosta (La Thouille, Courmayer), Veneto (Cortina d’Ampezzo), Lombardia (Livigno) e nel centro Italia (Roccaraso, Ovindoli, Terminillo). Per le città d’arte sono stati monitorati i prezzi di Roma, Firenze, Torino, Napoli e Palermo.

Il fine settimana lungo in montagna richiede di mettere in conto un totale di circa 345 euro a persona per tre notti in albergo (più 3% sul 2022); 184 euro a persona per il noleggio, per quattro giorni, di sci e racchette, scarponi e casco (più 10%); 268 euro per quattro giorni di ski pass, con un rincaro del 26% rispetto allo scorso anno; 468 euro per pranzo e cena per tutto il periodo. Il totale supera appunto i 1260 euro a persona.

L’analogo confronto per il ponte dell’8 dicembre nelle città d’arte comprende, sempre a persona, una media di 233 euro per tre notti in albergo (più 9% rispetto al 2022); 348 euro per i pasti dei quattro giorni (più 4%); 51,60 euro a persona totali per l’ingresso a monumenti, musei e mostre; una trentina di euro per il noleggio dei mezzi di trasporto. Il totale supera 660 euro a persona con un aumento del 5% rispetto al 2022.

