Saldi al via, Confcommercio: acquisti per oltre sei italiani su dieci

Saldi invernali al via oggi, con quali previsioni? Il 63,8% degli italiani ha intenzione di fare acquisti, il 36,2% li eviterà soprattutto per risparmiare data l’incertezza economica. I dati Confcommercio-Format

Saldi invernali al via oggi in tutta Italia, fra speranze e incertezze. Oltre sei italiani su dieci faranno acquisti durante i saldi ma oltre un terzo (il 36,2%) dichiara di non avere intenzione di fare spese per i saldi invernali e fra questi, la metà lo fa per risparmiare in una fase di incertezza economica. Interessanti anche le altre motivazioni del non acquisto: il peggioramento delle situazione economica, la preferenza verso le campagne online ma anche il fatto di aver già fatto spese durante il Black Friday e il disinteresse verso i prodotti in saldo.

Saldi invernali, quali acquisti?

Il quadro viene da un’indagine Confcommercio-Format Research.

Secondo lo studio, “il 63,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi. Tra chi non approfitterà dei saldi, uno su due lo farà per risparmiare e uno su tre per il peggioramento della propria situazione economica”.

Il sondaggio evidenzia ancora che “capi di abbigliamento (95,2%) e calzature (86,3%) si confermano in cima alle preferenze, seguiti dagli accessori (46%), mentre pelletteria e articoli di valigeria registreranno i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno (+7,8 punti percentuali)”.

L’85% dei consumatori destinerà un budget di spesa inferiore ai 200 euro, sostanzialmente in linea con lo scorso anno.

A chi ci si rivolge per gli acquisti in saldo? Secondo Confcommercio i negozi di fiducia si confermano il canale di acquisto preferito (47,6%) seguiti dall’online (38,7%).

I saldi invernali visti dai negozi

Quanto alle imprese del commercio al dettaglio, circa il 60% ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi sarà simile allo scorso anno, mentre il 21,5% prevede una presenza minore di clienti soprattutto per motivi di risparmio.

Per incrementare il proprio business, il 79% delle imprese ha realizzato campagne di vendita sui social e il 30% attività di e-mail marketing; i network più utilizzati per attività di business sono Facebook (94,9%) e Instagram (89,2%).

