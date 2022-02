San Valentino, i consigli del Centro Europeo Consumatori Italia per acquisti sicuri

Come scegliere regali sicuri per San Valentino? Attenzione ai siti di dropshipping e ai regali personalizzati (non rimborsabili). I consigli del Centro Europeo Consumatori Italia

La festa dedicata agli innamorati si avvicina e sono in tanti a celebrare la ricorrenza con una cena romantica in ristorante o casa, accompagnata magari da un regalo. Dai gioielli personalizzabili ai vari accessori, album da riempire con le proprie foto, cofanetti regalo, su Internet la scelta per i regali di San Valentino è molto varia. Attenzione però: basta un solo clic per trasformare un dono d’amore in una truffa – avverte il Centro Europeo Consumatori Italia, che invita a seguire alcuni consigli per gli acquisti.

San Valentino, attenzione ai siti di dropshipping

Primo consiglio del CEC Italia: se si è individuato il regalo perfetto su Internet, magari grazie ai consigli di un influencer, è bene fare attenzione! Potrebbe essere venduto su un sito di dropshipping.

Cos’è il dropshipping? Un venditore online presenta un prodotto al pubblico, riceve l’ordine e solo successivamente paga il produttore – che spesso ha sede in Asia – per consegnare il prodotto direttamente all’acquirente. Seppur questa pratica sia legale, porta spesso a spiacevoli sorprese: i tempi di consegna possono essere molto lunghi; il prodotto consegnato spesso è di scarsa qualità o addirittura contraffatto; talvolta, per ricevere il proprio ordine, si devono pagare delle tasse doganali di cui il consumatore non era stato informato.

«Per evitare gli inconvenienti tipici del dropshipping, è buona regola, prima di finalizzare l’ordine ed effettuare il pagamento, valutare attentamente la serietà del venditore, leggere le condizioni e i termini contrattuali e confrontare foto e prezzi su più siti. Alcuni elementi rivelatori del dropshipping sono i tempi di consegna poco chiari, errori grammaticali sul sito web e l’indicazione di un indirizzo per la restituzione che non presenta alcuna connessione con il venditore o che sembri appartenere ad un privato”, spiega Maria Pisanò, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia.

Attenzione ai regali personalizzati…

Anche se generalmente si hanno 14 giorni per cambiare idea dopo un acquisto a distanza ed esercitare il diritto di recesso, ci sono delle eccezioni. Tra queste, l’acquisto di prodotti personalizzati e i servizi riguardanti le attività del tempo libero se prenotati per una data specifica.

“Conviene dunque riflettere bene prima di ordinare un braccialetto con inciso il nome della dolce metà, una custodia per il telefono con la data di fidanzamento o un biglietto per il concerto del gruppo preferito della persona amata – spiega il CEC Italia. – Sarà impossibile restituirlo al venditore e chiedere un rimborso“.

San Valentino, garanzia in caso di problemi con un sito di incontri

Buone notizie per chi cerca l’amore su Internet e riscontra un malfunzionamento del sito di incontri. Dal 1° gennaio 2022 le tutele previste dalla disciplina sulla garanzia legale di conformità sono state estese ai servizi digitali, fra cui rientrano a pieno titolo anche i siti di incontri.

“In concreto, se non si ha più accesso al proprio account o se il servizio di chat non funziona più sul sito, si può chiedere il ripristino del servizio e, in mancanza di questa possibilità, una riduzione del prezzo o addirittura la cancellazione dell‘abbonamento”, spiega Stefano Albertini, coordinatore del Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano.

