Turismo, Assoturismo-CST: 6,1 mln di pernottamenti per il ponte della Liberazione (Foto Julia Khalimova per Pexels)

Il turismo approfitta del calendario favorevole e dei ponti di primavera. Per il prossimo weekend lungo, da oggi a domenica in occasione della Liberazione del 25 aprile, sono attesi 6,1 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive ufficiali, 500mila in più rispetto al 2024.

Complessivamente per il periodo di Pasqua e dei ponti di primavera saranno 27,5 milioni le presenze turistiche in Italia, l’1,6% in più rispetto allo scorso anno. E saranno trainate soprattutto dagli stranieri (+2,4%).

Determinanti i turisti stranieri

L’indagine è stata realizzata dal Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti sulle principali piattaforme di prenotazione online. Conferma il traino rappresentato dai turisti stranieri, che rimangono determinanti per il turismo nei ponti di primavera.

Aumenta la domanda europea, rallenta (ma non crolla) quella che viene dagli Stati Uniti mentre sono in calo le prenotazioni dei turisti dall’Asia.

Come da tradizione, regine del turismo per la Liberazione e per tutto il periodo dei ponti sono le città d’arte: oltre un terzo (il 36%) delle presenze di tutto il periodo si concentrerà proprio nei luoghi del turismo culturale, dove è attesa una crescita del +1,3%. Previsioni positive anche per le località dei laghi (+2,8% con un deciso incremento degli stranieri) e le mete marine (+1,9%). Soddisfacenti anche le previsioni per le località rurali e di collina (+1,8%) e della montagna (+1,9%), grazie alle presenze dei viaggiatori oltre confine. Secondo Assoturismo, infine, fra le regioni più gettonate dai turisti in viaggio questa primavera c’è il Nord Ovest, il Sud e le Isole.

