Ue, al via la revisione del Digital Markets Act: focus anche su AI

La Commissione europea apre una consultazione pubblica sulla legge sui mercati digitali. L’obiettivo è valutarne l’efficacia e affrontare le nuove sfide poste dai servizi basati sull’IA.

La Commissione UE ha avviato la prima revisione del Digital Markets Act (Dma), la legge che regola i mercati digitali per garantire concorrenza leale ed evitare abusi da parte delle grandi piattaforme online.

L’esecutivo comunitario ha pubblicato un invito a presentare contributi e un questionario specifico sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di individuare possibili aree di miglioramento del testo e di tenere conto delle sfide emergenti legate all’introduzione di nuovi servizi digitali.

Il regolamento prevede che la prima revisione debba essere completata entro il 3 maggio 2026 e successivamente ripetuta ogni tre anni.

Consultazione pubblica fino a settembre

La consultazione pubblica è stata lanciata il 3 luglio 2025 e resterà aperta fino al 24 settembre. In questa fase, la Commissione raccoglierà osservazioni e proposte da imprese, istituzioni e cittadini, con particolare attenzione all’impatto del Dma sulle piccole e medie imprese e sugli utenti finali.

Sulla base dei contributi ricevuti verrà redatta una relazione di valutazione sull’efficacia della normativa. Tale documento sarà presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

L’obiettivo: mercati più equi e contendibili

Il Dma è considerato uno dei pilastri della legislazione digitale europea. Il suo scopo principale è evitare che le grandi piattaforme online assumano il ruolo di “gatekeeper”, ovvero attori in grado di imporre regole e condizioni agli altri operatori di mercato.

I servizi interessati includono mercati e app store, motori di ricerca, social network, servizi cloud e pubblicità online. Secondo la Commissione, una regolamentazione efficace è fondamentale per preservare l’innovazione, proteggere gli utenti e garantire condizioni di concorrenza eque tra grandi colossi e piccole imprese.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un’attenzione particolare sarà rivolta all’impatto dell’intelligenza artificiale nei mercati digitali. L’evoluzione dei servizi basati su IA, sempre più diffusi in settori come la ricerca online, i social network e la pubblicità, potrebbe infatti richiedere aggiornamenti normativi specifici.

La Commissione intende valutare se gli strumenti attuali del Dma siano sufficienti a fronteggiare queste sfide o se sia necessario introdurre nuove misure per garantire che le regole europee restino adeguate ai rapidi cambiamenti tecnologici.