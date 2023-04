Weekend di Pasqua, pienone negli agriturismi ma incombe il caro benzina

Nel weekend di Pasqua ci sarà il pienone negli agriturismo. Fra il pranzo di Pasqua e quello di Pasquetta saranno in agriturismo oltre 1,5 milioni di persone, che pagheranno in media sui 40-50 euro, per menù à la carte o fisso. Saranno soprattutto famiglie con bambini e comitive, buona parte di quei 12 milioni di italiani in viaggio per il prossimo weekend. Queste le previsioni di Cia-Agricoltori Italiani e Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica, che stimano “festività di gran pienone, una boccata d’ossigeno” per le strutture.

Weekend di Pasqua in agriturismo

I vacanzieri di questa due giorni, prosegue la sigla, hanno scelto di passare il weekend di Pasqua in montagna (17,6%), ma anche nel segno del relax (64,8%) o facendo trekking e gite (51,4%) e senza rinunciare a momenti gastronomici (10,6%). Tutto esaurito dunque sia negli agriturismi sia nelle strutture con camere, per soggiorni di almeno due giorni e soprattutto di stranieri. Fra le prenotazioni in agriturismo, specie al Nord Italia, almeno il 10% viene da turisti stranieri, in particolare americani, tedeschi e svizzeri, ma tornano anche i viaggiatori di Belgio, Germania, Norvegia e Svezia.

Weekend di Pasqua e caro carburanti

Sul weekend di Pasqua pesa però il caro carburanti, che si unisce alla raffica di rincari trovati dalle associazioni dei Consumatori in tutto il settore dei trasporti – con prezzi alle stelle per treni, aerei e pullman, per non parlare del caro voli sulle tratte per la Sicilia e la Sardegna. Anche spostarsi in autostrada alleggerisce le tasche. Secondo un monitoraggio del Codacons, i prezzi dei carburanti tornano a sfiorare i 2,5 euro al litro in autostrada, mentre sulle isole minori i listini hanno già abbattuto la soglia di 2,1 euro/litro.

«Ancora una volta i prezzi dei carburanti tornano ad impennarsi proprio quando aumentano le partenze degli italiani – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Rispetto alla Pasqua dello scorso anno la benzina costa oggi il 6,5% in più, con un aggravio di spesa pari a quasi 6 euro a pieno, che rischia di determinare una stangata da complessivi 120 milioni di euro solo per i maggiori costi di rifornimento a carico degli italiani che si sposteranno in auto durante le festività».

Il Codacons ha monitorato i listini alla pompa comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla A1 Milano-Napoli la benzina arriva a costare 2,449 euro/litro, 2,349 euro il gasolio, mentre sulla autostrada A13 Bologna-Padova si spendono 2,399 euro/litro per la verde, 2,456 euro/litro per il diesel. Sulla A22 Brennero-Modena un litro di benzina costa fino a 2,439 euro, il gasolio 2,389 euro. Prezzi elevati anche sulla A14 Bologna-Bari-Taranto (2,392 euro al litro la benzina in modalità servito, 2,449 euro il gasolio) e sulla A15 Parma-La Spezia (verde 2,349 euro, diesel 2,449 euro).

I listini sono al rialzo anche sulle isole. A Capri un litro di benzina raggiunge 2,119 euro al litro, 2,039 euro il gasolio; a Ischia la verde costa fino a 2,154 euro al litro.

