Bambini, studio: parchi e giardini fanno bene alle ossa

Parchi, giardini e aree verde fanno bene ai bambini. E attenzione, non è solo (si fa per dire) perché danno la possibilità di correre e giocare, di fare attività fisica e combattere la tendenza al sovrappeso, di respirare aria pulita e star meglio mentalmente. I bambini che vivono vicino a spazi verdi, parchi e giardini, hanno anche ossa più forti. È quanto suggerisce uno studio pubblicato su Jama Network Open e descritto dal the Guardian. Che spiega: “Gli scienziati hanno scoperto che i bambini che vivevano in luoghi con il 20-25% di aree naturali in più avevano una maggiore forza ossea equivalente alla crescita naturale di sei mesi. Lo studio, il primo nel suo genere, ha anche scoperto che il rischio di avere una densità ossea molto bassa era inferiore di circa il 65% per questi bambini”.

“È probabile – prosegue l’articolo – che il legame tra spazi verdi e ossa più forti derivi da livelli più elevati di attività fisica nei bambini che vivono vicino ai parchi, poiché ciò stimola la crescita delle ossa”.

Lo spazio verde e la salute delle ossa

La domanda da cui sono partiti i ricercatori è se l’esposizione nei primi anni di vita allo spazio verde circostante residenziale sia associata alla salute delle ossa infantili.

Lo studio è stato fatto su 327 bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, nelle Fiandre, in Belgio, ed è emerso che “i partecipanti esposti a più spazi verdi entro un raggio di 300-3000 metri attorno alla residenza avevano una densità minerale ossea significativamente più elevata. Inoltre, uno spazio verde più ampio entro un raggio di 1.000 metri era significativamente associato a una riduzione delle probabilità di avere una bassa densità ossea”.

“L’esposizione nei primi anni di vita agli spazi verdi residenziali è stata associata ad un aumento della salute delle ossa infantili”.

Ancora nelle parole che si leggono online: “In questo studio condotto su bambini di età compresa tra 4 e 6 anni, una maggiore densità minerale ossea e un minor rischio di avere una bassa densità ossea erano associati a una maggiore esposizione agli spazi verdi residenziali durante l’infanzia. Questi risultati evidenziano l’importanza dell’esposizione nei primi anni di vita a spazio verde residenziale sulla salute delle ossa durante i periodi critici di crescita e sviluppo, con implicazioni a lungo termine”.

Giardini e spazi verdi sono dunque fondamentali anche come strategia di salute pubblica, dalla nascita fino ai 6 anni. E lo studio, che contribuisce a “districare le complesse associazioni tra la salute e le caratteristiche dell’ambiente costruito”, evidenzia l’importanza di preservare gli spazi verdi. La promozione delle strategie preventive “potrebbe ridurre il rischio di fratture e/o di osteoporosi più avanti nella vita, con conseguenti benefici finanziari, fisici e psicologici per l’individuo e la comunità”.

