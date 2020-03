Coronavirus, Federconsumatori chiede di sospendere bollette, pagamenti e mutui

Sospensione di bollette, pagamenti e scadenze fino a nuove disposizioni del Governo. Questa la richiesta che arriva da Federconsumatori, che di fronte alle misure varate dal Governo a tutela della salute pubblica chiede ai cittadini di rispettare le prescrizioni che invitano a non muoversi da casa e alle istituzioni di sospendere tutti i pagamenti.

«È fondamentale adottare comportamenti responsabili, per preservare la propria salute e quella degli altri, per questo invitiamo tutti al massimo rispetto delle misure disposte dal Governo, che apprezziamo e delle quali ci facciamo promotori – scrive in una nota Federconsumatori – In questo frangente riteniamo opportuno che le aziende e le società dispongano urgentemente una sospensione di tutti i pagamenti di bollette, rate di finanziamenti, mutui, rette scolastiche, fino a che dura il periodo di emergenza a nuove disposizioni del Governo. Al di là di chi ha la possibilità di operare attraverso l’home banking, chi non può uscire di casa è impossibilitato ad effettuare il pagamento per cause di forza maggiore che non dipendono dalla sua volontà e non deve in alcun modo essere sanzionato o penalizzato per questo. Nessuno, anche in caso di impossibilità di pagamento, deve vedersi negati i servizi essenziali. Anche il Governo, a nostro avviso, è chiamato a operare in tal senso».