Denti storti, una porta d’ingresso verso lunghi problemi di salute

Il desiderio di ottenere denti perfettamente allineati non deve essere visto come una risorsa estetica per soddisfare la propria vanità, ma come la ricerca di quelle caratteristiche che sono essenziali per mantenere una giusta salute dentale. Infatti, un posizionamento disallineato dei denti (occlusione), sia a causa di una malformazione ereditaria della mandibola che per altre ragioni, impedisce la corretta sistemazione dei denti quando si chiude la bocca, il che impedisce un buon “morso”. Ciò influisce sulla masticazione del cibo e persino sul modo in cui vengono pronunciate le parole quando si parla.

Un buon morso comporta che i denti superiori si inseriscano leggermente sopra quelli inferiori e che le punte dei molari si adattino ai solchi dei denti opposti. La malocclusione è generalmente ereditaria, ma può essere dovuta anche ad altri fattori, come il fatto di aver mantenuto alcune abitudini fin dall’infanzia: succhiare il pollice, usare il biberon o il ciuccio dopo i tre anni di età. In caso di disallineamento esagerato dei denti, il viso può addirittura deformarsi. In alcune persone la mascella è ristretta, per cui i denti si sviluppano in modo disordinato, con spostamenti insoliti. La correzione di questa situazione fornisce un sollievo e ripristina la salute orale.

La correzione della dentatura storta non solo potrebbe eliminare i problemi “meccanici” che si verificano quando si mangia o si parla, ma il beneficio va oltre. Infatti, i denti disallineati rendono più difficile la pulizia della bocca, soprattutto negli spazi interdentali. Anatomicamente, le gengive sostengono i denti. L’accumulo di residui di cibo che si verifica con facilità negli spazi non allineati può produrre batteri che attaccano le gengive, indeboliscono la base dei denti e ne provocano la loro caduta. Non c’è dubbio che il motivo principale per cui i pazienti si rivolgono all’ortodontista è quello estetico; un sorriso con denti bianchi, perfettamente allineati e completamente sani è ammirato da tutti. Tuttavia, abbiamo visto che è anche una questione di salute, anche se molti non lo sanno. Quindi, avere denti perfettamente allineati non solo vi darà maggiore autostima, ma anche la possibilità di mangiare, parlare e persino respirare con maggiore soddisfazione; non sarà un problema l’igiene orale. La qualità della vostra vita migliorerà senza dubbio.

I benefici per la salute dei denti allineati

I benefici per la salute del trattamento ortodontico per allineare i denti sono principalmente due.

Aspetti igienici

L’allineamento dei denti riduce la possibilità di malattie parodontali perché rende più facile la pulizia dei denti, soprattutto degli interstizi. Un allineamento corretto dei denti riduce inoltre l’accumulo di placca e costituisce un ottimo mezzo per prevenire la carie. Non solo l’igiene orale porta a una buona salute del cavo orale, ma anche alla salute generale: tra le altre cose, una scarsa igiene orale può essere causa di cardiopatie.

Migliorare il morso

Una posizione corretta dei denti impedisce di mordersi le guance, le labbra e la lingua, che sono incidenti comuni nelle persone con i denti storti. Un buon assetto dentale riduce anche la probabilità di bruxismo, che ha molte conseguenze negative per l’intero sistema masticatorio, come la progressiva usura dei denti e l’aumento del rischio di fratture dentali. Infine, in alcuni casi, i denti disallineati possono portare a una masticazione scorretta, che impedisce di macinare correttamente il cibo, con conseguenti problemi digestivi o un cattivo assorbimento dei nutrienti.

Come ottenere denti perfetti

Sono ormai lontani i tempi in cui il trattamento ortodontico richiedeva molto tempo ed era estremamente scomodo. Oggi i trattamenti per l’allineamento dei denti sono più rapidi, più semplici e più economici di molti dei metodi utilizzati in precedenza. Tra i trattamenti ortodontici più diffusi per l’allineamento dei denti vi sono:

Ortodonzia in metallo o ceramica . Si tratta del classico inserimento di brackets in metallo o ceramica quali apparecchi fissi. Il sistema consiste nel posizionamento di piccole piastre fissate ai denti per sostenere un meccanismo di elastici, fili e archi, che non possono nascondersi; solo l’ortodontista può modificarli o cambiarli. In realtà, si tratta di un sistema molto poco apprezzato a causa del suo effetto un po’ disagevole, soprattutto negli adulti.

Ortodonzia invisibile . Tra le opzioni di ortodonzia invisibile spicca l’apparecchio trasparente: si tratta del più recente progresso tecnologico e del metodo di trattamento più estetico in ambito ortodontico. Consiste in mascherine trasparenti che devono essere sostituite periodicamente. Non solo sono esteticamente gradevoli per chi le porta, ma sono anche comode e igieniche, in quanto sono coperture trasparenti che coprono i denti e possono essere rimosse prima di mangiare e di essere pulite.

In salute orale: perché è importante prendersi cura del proprio sorriso è il momento di recarsi dal dentista in modo da poter correggere eventuali anomalie che possano verificarsi nell’ allineamento dei denti. Lo specialista vi inserirà l’allineatore dentale più adatto al vostro caso. Se siete adulti, troverete l’allineatore trasparente molto estetico e pratico.

