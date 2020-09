La nuova generazione di trattamenti molecolari: anti-età e perfetti per la salute della pelle

La salute della pelle è fondamentale per preservarne la bellezza, mantenerla giovane e per consentirle di svolgere al meglio tutte le funzioni

La salute della pelle è fondamentale per preservarne la bellezza, mantenerla giovane ma soprattutto per consentirle di svolgere al meglio tutte le funzioni.

La pelle, l’organo più vasto del corpo umano, ha una superficie discontinua, è fatta di rilievi e solchi ma soprattutto è soggetta al passare del tempo e a tutta una serie di fattori, esterni ed interni, che incidono su elasticità e tono, freschezza e fattore protezione.

Costituita in superficie dall’epidermide e in profondità dal derma, la pelle svolge un ruolo ‘barriera’ trattenendo l’acqua per garantire all’organismo la giusta idratazione. Grazie all’esposizione solare produce la vitamina D, è in grado di difenderci dagli agenti chimici da batteri e tossine, consentendo al contempo di liberarci dalle scorie. La pelle inoltre ci protegge dai raggi UV, ci permette di normalizzare la temperatura del corpo, ed è dotata di funzione sensoriale, respiratoria e riproduttiva.

Attenzioni e trattamenti molecolari anti-età per una pelle sempre in forma

Una bella pelle ci rende sicuri nei rapporti interpersonali, per questo e altri aspetti è bene dedicarle le giuste attenzioni scegliendo uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e un ricco apporto di liquidi.

Con il passare degli anni la pelle perde collagene ed elastina, il tono cala cedendo il passo alle rughe, è quindi fondamentale fornirle la giusta idratazione, e il corretto apporto antiossidante e riparatore già a partire dai 30 anni.

Le rughe … scopriamo i trattamenti più indicati

Fra i trattamenti anti rughe più efficaci, che ci permettono di evitare il ricorso al bisturi, non mancano soluzioni quali la radiofrequenza, la crioterapia, l’inoculazione sottopelle di filler, gli ultrasuoni, le iniezioni di tossina botulinica.

Soluzioni anti età: affidiamoci all’efficacia delle molecole

La nuova generazione di trattamenti e prodotti anti age punta ad offrire gesti fondamentali quali idratazione e protezione. Punto focale è il reintegro di molecole quali l’acido ialuronico, il collagene, l’elastina e il Q10, che l’organismo tende a produrre in minore quantità con il passare degli anni. Oggi a fornire il corretto apporto molecolare, fornendo efficaci soluzioni anti-età, è l’utilizzo di specifiche creme da giorno e da notte, lozioni, filler, emulsioni, sieri, maschere.

L’acido ialuronico … rivitalizzante e volumizzante

Ottimo per idratare e rimpolpare, l’acido ialuronico innesca un importante effetto rivitalizzante, incentivando il rinnovamento cellulare. L’apporto di questa molecola garantisce all’ovale del viso un visibile effetto volumizzante, anche laddove il tono della pelle tende a cedere. Utilizzato come filler l’acido ialuronico si rivela perfetto per riempire le rughe, ridare consistenza agli zigomi, ingrandire le labbra.

Il collagene … un effetto lifting del tutto naturale

Il collagene offre il giusto sostegno alla pelle, garantendone tono e compattezza. Il collagene regala un effetto lifting del tutto naturale, evitando il ricorso ad un intervento chirurgico decisamente più invasivo.

L’elastina … giovinezza e sostegno

L’elastina, proteina dell’elasticità, assicura alla pelle morbidezza e la capacità di non deformarsi. I trattamenti all’elastina sono perfetti per viso e collo soprattutto per chi ha superato i fatidici ‘anta’, ridanno giovinezza ai tessuti e li sostengono.

Q10 … rigenerante e antiossidante

La lotta ai radicali liberi inizia dall’uso dal coenzima Q10, da integrare nella beauty routine quotidiana già a partire dai 20 anni quando i livelli di produzione naturale iniziano gradualmente a calare. Un corretto reintegro del coenzima Q10 consente alla pelle di ritrovare la giusta energia, ritardando l’invecchiamento. L’alto potere rigenerante è un autentico toccasana per le pelli più mature alle quali offre la perfetta azione riparatrice ed antiossidante.