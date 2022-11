“La salute si costruisce da piccoli”, al via la campagna social per i più piccoli

Prende il via oggi la campagna social “La salute si costruisce da piccoli” rivolta alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie. La campagna ha l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari, con indicazioni su alimentazione e attività fisica e suggerimenti per impostare abitudini corrette.

Ci sarà la divulgazione social, in appuntamenti cadenzati ogni 10-15 giorni, di video, pillole informative, infografiche e schede con approfondimenti su colazione, mobilità attiva, merenda, attività motoria a scuola, corretta alimentazione, consumo di frutta e verdura, movimento, consumo d’acqua e sedentarietà. Il tutto con uno stile, colorato e animato, che ben si adatta anche ai più giovani.

La salute dei bambini in Italia

L’iniziativa è promossa dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNAPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste ed è finanziata dal Ministero della Salute nell’ambito di Guadagnare salute, uno dei progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

Secondo i dati della sorveglianza OKkio alla SALUTE, coordinata dall’ISS, in Italia, ben 1 bambino su 3 presenta un eccesso di peso.

«Questa condizione è spesso correlata a uno stile di vita che combina un’alimentazione troppo calorica e uno scarso livello di attività fisica. Riflettere su questi aspetti è quindi fondamentale per promuovere salute e benessere di tutta la famiglia – spiega il Prof. Giovanni Capelli, Direttore del CNAPPS dell’ISS – Sappiamo, infatti, che l’ambiente di vita può facilitare e favorire la salute: scuola, lavoro, comunità possono offrire occasioni per compiere scelte salutari, ma sta anche a noi trovarle. Quando, in famiglia, scegliamo un comportamento a favore della salute, possiamo diventare un esempio positivo per i nostri figli. D’altra parte, le abitudini acquisite negli anni della crescita sono quelle che tendono ad essere mantenute anche da adulti».

Alimentazione e attività fisica, cosa migliorare

I dati che accompagnano la campagna “La salute si costruisce da piccoli” sono quelli che fotografano un’alimentazione poco salutare e stili di vita che dovrebbero essere migliorati.

Secondo i dati di Okkio alla Salute, in Italia 1 bambino su 10 (9%) non fa colazione e circa 1 su 3 (36%) fa una colazione non adeguata, ossia sbilanciata in termini di carboidrati (biscotti o cereali) e proteine (latte o yogurt). Più della metà dei bambini (55%) consuma una merenda di metà mattina troppo abbondante, ossia con un eccesso di grassi e zuccheri. Se si mangia una merenda troppo calorica si rischia di non avere più fame al pasto successivo, sbilanciando così le quantità di cibo assunte nel resto della giornata e aumentando la probabilità di sovrappeso e obesità. A scuola quasi la metà delle classi (47%) non svolge le 2 ore di attività motoria consigliate.

Sempre in tema di corretta alimentazione, quasi 1 bambino su 3 (29%) presenta un eccesso di peso con una situazione spesso correlata a uno stile di vita scorretto, che combina un’alimentazione troppo calorica a uno scarso livello di attività fisica. Quasi 1 bambino su 4 (24%) non mangia frutta e verdura ogni giorno e un bambino su 5 (20%) non fa attività fisica tutti i giorni. Un bambino su 4 (25%) consuma ogni giorno bevande zuccherate e gassate. Ancora: quasi 1 bambino su 2 (45%) trascorre più di 2 ore davanti a TV o altri dispositivi come videogiochi, tablet, cellulari.

