Memoria e concentrazione: perché, a volte, scarseggiano?

Una memoria acuta e una concentrazione inossidabile sono i migliori alleati di studenti e lavoratori, ma anche di chi desidera condurre una vita sana dal punto di vista psichico. Tuttavia a volte queste due funzioni della nostra mente possono soffrire di un certo affaticamento per svariate regioni.

Ecco perché gran parte delle persone sono solite ricorrere all’integrazione alimentare, soprattutto con prodotti specifici, come Acutil Fosforo. Questi aiuti sono formulati attraverso un concentrato di vitamine e sostanze benefiche per il nostro organismo grazie alle quali stimoliamo la mente e la facciamo tornare attiva ed elastica in breve tempo.

Prima di parlare di soluzioni per i cali di memoria e di concentrazione, tuttavia, dovremmo chiederci le ragioni per cui, in talune fasi della vita, il nostro cervello ci sembra come annebbiato e indolenzito. Perché la memoria sfarfalla? Come mai non riusciamo a tenere alta la concentrazione? Ecco le possibili cause.

Perché perdiamo concentrazione e memoria?

Per individuare le possibili ragioni per cui ci sentiamo mentalmente affaticati dobbiamo prima fare una premessa importante. Il corpo umano è una macchina complessa per la quale scienza e medicina conducono studi e ricerche ogni giorno, soprattutto per il miglioramento della qualità della vita delle persone.

Ecco perché qualsiasi piccolo o grande problema psico-fisico non andrebbe mai risolto superficialmente. Gli approfondimenti come questo che stai leggendo, infatti, hanno un carattere divulgativo e generale. In presenza di particolari problematiche fisiche e psichiche, infatti, la miglior soluzione è sempre quella del confronto faccia a faccia con il nostro medico.

Lo stile di vita e le cattive abitudini

Ad ogni modo nulla ci vieta di condurre uno stile di vita più sano, orientato a tenerci alla larga dalle cattive abitudini che peggiorano la nostra salute fisica e mentale. Nel caso della memoria e della concentrazione, infatti, alcune consuetudini potrebbero rivelarsi piuttosto dannose per la salute.

Fumo di sigaretta e alcol, per esempio, sono i primi grandi nemici del nostro cervello e delle sue funzionalità. A queste si sommano ritmi di sonno sballati, alimentazione sregolata e cattive abitudini di igiene che, come sappiamo, provocano conseguenze spiacevoli in tutto l’organismo.

Esercizi per tenere la mente attiva

Inoltre ad indebolire la mente sarebbe tutto ciò che la disabitui a lavorare. Progressivamente abbiamo iniziato a scrivere meno con le mani, a prediligere l’ascensore alle scale, ad utilizzare la calcolatrice anche per piccole operazioni di conto.

Lo stesso vale per la lettura, un’attività che è stata quasi del tutto rimpiazzata dall’utilizzo di supporti visivi elettronici. Abbiamo perso l’abitudine di giocare dal vivo e di concederci un po’ di relax con hobby manuali e creativi perché siamo circondati da soluzioni digitali pronte all’uso.

Ebbene tornare a compiere gran parte delle azioni quotidiane in modo manuale potrebbe aiutare la nostra mente a tornare più concentrata ed efficiente. Aiutano molto anche i cambi repentini di abitudini come l’armadietto della palestra o il tragitto che percorriamo tutti i giorni per andare a scuola o a lavoro.

Infine anche l’attività sportiva potenzia la mente perché fa produrre tanti neuro-trasmettitori benefici che, assieme all’azione detossinante e purificante del sangue, produce un senso di benessere e di buon umore fondamentale per ritrovare la concentrazione e stimolare la memoria.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!