Guinzagli e collari per cani: quali scegliere

Acquistare i giusti collari e guinzagli per i tuoi cani non è sempre semplice, infatti sul mercato sono presenti tantissimi modelli differenti che variano per lunghezza, colori, tipologie e forme.

Per riuscire a scegliere il modello più adatto o una marca piuttosto che un’altra, dovrai prima chiederti quali sono le esigenze del tuo cucciolo e in quali contesti andrai ad utilizzare il prodotto. Se sei alle prime armi, la scelta potrà risultarti abbastanza ardua, per questo motivo nei prossimi paragrafi andremo a vedere quali modelli scegliere e perché optare per dei determinati prodotti piuttosto che altri.

Aspetti fondamentali per un cane

Prima di adottare o acquistare un cane, tieni presente che, nel caso tu non abbia a disposizione un giardino, dovrai portarlo a fare una passeggiata all’aria aperta almeno 2/3 volte al giorno. Uscire spesso è di vitale importanza, al pari di una corretta alimentazione e di numerose coccole.

Per quanto riguarda l’alimentazione ti consigliamo di scegliere sempre prodotti di qualità e di non basare i pasti del tuo amico a 4 zampe solamente sui tuoi avanzi. Se non sai che marca scegliere per acquistare il cibo migliore per il tuo cane, ti consigliamo Amanova e Bianco Line, due marchi che offrono prodotti di altissima qualità, sempre naturali e accuratamente selezionati. Per maggiori informazioni o per acquistare i prodotti direttamente, ti consigliamo di visitare robinsonpetshop.it.

Parlando di passeggiate, sono fondamentali, perché oltre ad essere sfruttate per fare i bisogni, il tuo amico peloso riuscirà a esplorare il territorio, fare attività fisica, socializzare con altri cani ed esseri umani, ricevere stimoli mentali e soprattutto mantenere alto il suo stato di salute al meglio.

Per un cane, andare a passeggio al guinzaglio sarà anche molto utile per renderlo obbediente ed educato, mi raccomando sempre con massimo affetto e pazienza!

Quali guinzagli e collari scegliere?

Per i guinzagli, ti consigliamo di acquistare un modello che non superi i 150cm di lunghezza, soprattutto se hai un cane di taglia media o grande e tendi a portarlo a spasso in luoghi affollati. Nel caso in cui andaste in luoghi più solitari, come per esempio dei boschi, puoi anche scegliere un guinzaglio lungo 180cm, così da fargli fare tutte le esplorazioni che vuole, ma sempre sotto la tua supervisione.

Una marca che produce e vende collari e guinzagli di alta qualità ed adatti per ogni esigenza è Ringhio, che nasce per soddisfare le esigenze e le necessità di padroni e pelosetti. Totalmente regolabili e con un look sportivo e ricercato, riusciranno a rispecchiare la tua personalità e quella del tuo cane con colori sgargianti che ti doneranno un di allegria ad ogni passeggiata.

I guinzagli, per utilizzarli, dovrai attaccarli ad una pettorina o ad un collare. Anche la scelta tra questi due elementi è molto importante. Ti consigliamo di scegliere un collare se hai bisogno di un maggior controllo, quindi se il tuo cane è di grossa taglia o un po’ irruento e che tende a tirare.

La pettorina, invece è perfetta per cani di tagli più piccola o più educati, già abituati a fare passeggiate rimanendo sempre al tuo fianco.

