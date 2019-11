Resistenza agli antibiotici, l’Italia ha il primato negativo della mortalità in Europa

L’Italia ha il primato negativo in Europa di mortalità per resistenza agli antibiotici. L’allarme risuona in questi giorni, durante la Settimana mondiale della consapevolezza sugli antibiotici (dal 18 al 24 novembre) che mira ad aumentare la consapevolezza su quel fenomeno noto come antibiotico-resistenza e a sostenere buone pratiche fra l’opinione pubblica, i lavoratori del settore sanitario e i decisori politici per evitare che l’emergenza si ampli ancora di più.

«Purtroppo, il nostro Paese detiene il triste primato, nel contesto europeo, della mortalità per antibiotico-resistenza – ha detto Annalisa Pantosti, Responsabile della Sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS – Infatti, dei 33mila decessi che avvengono in Europa ogni anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, oltre 10mila succedono in Italia ».

This week is World Antibiotic Awareness Week!

The rise of #AntibioticResistance is a global threat.

It can affect anyone,

of any age,

in any country

👶🏽👱🏻‍♀️🧔🏽👧🏻👨🏻‍🦰👵🏼👳🏾‍♂️👩🏻👦🏼👩🏽‍🦱

Proper use of antibiotics is key to #StopDrugResistance.

The future of #antibiotics depends on all of us. pic.twitter.com/hwxwGur0Hy

