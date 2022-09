Salute dentale: sempre più italiani si affidano alle cure delle cliniche in Croazia

La salute dentale è importantissima, ma a volte per rimediare a certe situazioni è necessario spendere parecchi soldi. Per questo negli ultimi anni si è diffuso sempre di più quello che ormai è stato battezzato come il turismo dentale, ovvero la scelta di tantissime persone di andare all’estero per sottoporsi a cure specialistiche. Soprattutto in un contesto come quello attuale, contraddistinto da un’inflazione a livelli incredibili, l’obiettivo è quello di risparmiare sul conto finale.

Ma quando si parla di salute bisogna fare molta attenzione: è giusto valutare le opzioni che permettono di spendere meno, ma non bisogna mai rinunciare alla qualità. L’opzione migliore ad oggi è rappresentata dalle cliniche in Croazia, molto vicina all’Italia e facilmente raggiungibile. Sono infatti sempre di più gli italiani che scelgono di curarsi i denti in Croazia , paese che ospita numerose cliniche dentali dove lavorano professionisti qualificati ed altamente preparati che garantiscono prestazioni di qualità a prezzi vantaggiosi.

Perché continua a crescere il turismo dentale in Croazia

Basta dare un’occhiata alle recenti statistiche per rendersi conto di quanto il fenomeno del turismo dentale sia in crescita. Le cliniche croate sono in grado di trovare la soluzione ad ogni tipo di problema di salute del cavo orale, proponendo tariffe molto convenienti.

Rispetto alle cure dentali effettuate presso studi italiani, quelle eseguite in Croazia possono portare ad una riduzione dei costi fino al 70%. Il tutto, come detto, senza dover affatto rinunciare alla sicurezza ed alla qualità. Le equipe che lavorano nelle cliniche in Croazia hanno seguito un iter formativo identico a quello superato dai professionisti italiani, e le loro competenze sono ai massimi livelli grazie anche ai corsi di aggiornamento e di competenza che sono tenuti a seguire periodicamente.

I servizi di Dentisti Croazia

E poi, cosa da non sottovalutare, la Croazia è un Paese affascinante, che ha tanto da offrire dal punto di vista naturalistico e non solo. Il viaggio per sottoporsi alle cure dentistiche può essere un’ottima scusa per fare anche una bella vacanza tra le stupende coste che si affacciano sul mare Adriatico e l’animo sempreverde delle zone interne: il turismo classico incontra il turismo dentale. Grazie ai viaggi organizzati da Dentisti Croazia il tutto diventa ancora più semplice.

Il sito individua e seleziona i migliori studi dentistici croati per offrire soluzioni low cost per la cura dei vari problemi che possono riguardare il cavo orale. Il portale ormai da più di dieci anni aiuta i pazienti italiani a trovare le cliniche giuste, a calcolare i preventivi, a prenotare gli appuntamenti e ad organizzare al meglio il viaggio ed il soggiorno ed offre anche un’assistenza telefonica pure dopo gli interventi.

I trattamenti e le cure più richiesti nelle cliniche in Croazia

Gli studi selezionati, quindi, sono condotti da professionisti di alto livello che utilizzano metodi ed attrezzature all’avanguardia. Come detto, le cliniche garantiscono le migliori soluzioni per ogni tipo di problema di salute dentale. Tra le cure più richieste ci sono quelle relative all’ortodonzia, quindi a quei problemi che possono portare a compromettere l’estetica e la funzionalità dell’apparato dentale. La soluzione più comune per questi problemi è rappresentata dall’applicazione di un apparecchio ortodontico che, a seconda dei casi, può essere mobile o fisso.

Tantissimi italiani scelgono la Croazia per l’inserimento degli impianti dentali. Tramite la realizzazione di un impianto in titanio, elemento completamente biocompatibile, è possibile sostituire la radice naturale del dente e recuperare la massima efficacia funzionale ed estetica. Chi soffre di edentulismo può ricorrere all’implantologia All on 4, che permette di ripristinare l’intera arcata con l’installazione di soli quattro impianti.

