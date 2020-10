Salute mentale, il Ministero della Salute presenta lo spot “SI CURA”

“SI CURA” è il titolo dello spot presentato oggi al Ministero della Salute in apertura della conferenza stampa “Per una salute mentale di comunità: servizi di prossimità e budget di salute”, organizzata in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il prossimo 10 ottobre.

“Con questa giornata vogliamo sottolineare quanto sia importante lottare contro lo stigma e i pregiudizi verso i pazienti che soffrono di disturbi mentali. L’emergenza Covid-19 ha messo in luce più che mai come queste persone si siano spesso trovate escluse dalla partecipazione alla vita sociale – ha dichiarato la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa. –

Per abbattere il muro che ancora circonda queste patologie dobbiamo indirizzarci verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro, e dare una risposta appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici anche attraverso il budget di salute”.

Salute mentale, il Rapporto 2018

Secondo i dati del Rapporto sulla Salute Mentale 2018, diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici sono 837.027 (mancano i dati della P.A. di Bolzano), con il 53,8% dei casi di sesso femminile e il 68,3% di pazienti al di sopra dei 45 anni.

Per entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni, mentre il numero maggiore si registra nella classe 45-54 anni. Nel 2018, inoltre, i pazienti entrati in contatto per la prima volta durante l’anno con i Dipartimenti di Salute Mentale sono stati 323.707.

Servizi territoriali

Sul fronte delle prestazioni erogate dai servizi territoriali, Il Rapporto 2018 segnala un numero pari a 11.039.492, con una media di 14,2 prestazioni per paziente. Complessivamente il 76,3% degli interventi è effettuato in sede, l’8,2% a domicilio e il resto in una sede esterna. Gli operatori prevalenti sono medici (32,5%) e infermieri (44,2%).

Le giornate di presenza presso strutture residenziali sono pari a 10.234.718 per 28.895 pazienti, mentre gli accessi nelle strutture semiresidenziali sono pari a 1.478.244 per 26.544 persone.

Nel 2018 si registrano, inoltre, 107.662 dimissioni dalle strutture psichiatriche ospedaliere (pubbliche e private), per un totale di 1.374.710 giornate di degenza, con una degenza media di 12,8 giorni. Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per patologie psichiatriche ammonta nel 2018 a 617.326, che costituiscono il 3,0% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale.

Salute mentale, i dati nel 2019

Per quanto riguarda i dati che si riferiscono all’anno 2019, si registrano 1.965 strutture residenziali psichiatriche attive, pubbliche e private, e 881 semiresidenziali psichiatriche attive, pubbliche e private.

Nelle strutture ospedaliere psichiatriche attive, pubbliche e private, i posti letto di degenza ordinaria sono 4.905, quelli di Day Hospital 311. Inoltre, nel 2019 la dotazione complessiva del personale all’interno delle unità operative psichiatriche pubbliche è pari a 28.811 unità. A livello nazionale il rapporto tra infermieri e medici è 2,4 e tra medici e psicologi è 2,7.

Il budget di salute

Durante la Conferenza Stampa si è parlato anche del “budget di salute”.

“Uno strumento integrato socio-sanitario a sostegno del progetto terapeutico personalizzato di persone affette da disturbi mentali gravi – ha spiegato Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena e Componente del Consiglio Superiore di Sanità – costituito da risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute della persona, nell’ottica della sua possibile guarigione, del benessere, del funzionamento psico-sociale, dell’inclusione e della partecipazione attiva alla comunità mediante l’attivazione di percorsi evolutivi”.

Salute mentale, realtà territoriali per l’inclusione

Il Ministero della Salute ricorda, a tal proposito, due realtà territoriali, la “Fattoria Di Vigheffio”, in provincia di Parma, e la Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove nascono e si sviluppano progetti legati allo sport, al lavoro, alla formazione e alla cultura e che si reggono proprio sulla personalizzazione e sul budget di salute, in un percorso volto a fronteggiare al meglio i disturbi della mente.

Il Museo Laboratorio della Mente

In occasione di questa giornata, è stato ricordato anche Franco Basaglia, a cui si deve la Legge 180 del 1978, detta anche “Legge Basaglia”, che stabilì la chiusura degli ospedali psichiatrici italiani.

Una di queste strutture è il Museo Laboratorio della Mente a Roma, allestito nel VI padiglione dell’ex manicomio di Santa Maria della Pietà, il quale sarà visitabile gratuitamente il 10 ottobre, previa prenotazione obbligatoria.