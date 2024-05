Fascicolo sanitario elettronico 2.0: al via la campagna “Sicuri della nostra salute”

Il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di informazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, denominata “Sicuri della nostra salute”. Questo strumento, potenziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a migliorare l’assistenza sanitaria attraverso la gestione sicura dei dati e dei documenti sanitari.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresenta un archivio digitale che contiene informazioni rilevanti sulla salute di un individuo, accessibili in modo sicuro e protetto. Una delle sue caratteristiche fondamentali è infatti la possibilità per il personale sanitario di accedere alle informazioni in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche in situazioni di emergenza.

La campagna informativa si allinea alle disposizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e si concentra sull’opportunità per i cittadini di opporsi all’inserimento automatico nel fascicolo dei dati e documenti sanitari generati da eventi clinici prima del 19 maggio 2020. Questa facoltà di opposizione sarà attiva dal 22 aprile al 30 giugno 2024 e potrà essere espressa tramite il servizio online “FSE – Opposizione al pregresso”, accessibile attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

La realizzazione della campagna, inoltre, è frutto della collaborazione tra il Ministero della Salute, il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme alle Regioni e Province Autonome.

Il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un piccolo passo verso un sistema sanitario più efficiente ed efficace, in grado di garantire una migliore gestione delle informazioni e un’assistenza più tempestiva e personalizzata per i cittadini.

