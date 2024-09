Sarkrace, domenica 22 settembre torna la corsa per la cura del sarcoma

Insieme per partecipare a un gara che vale più dei chilometri fatti. Insieme per la ricerca e la cura del sarcoma. Torna con questo obiettivo, domenica 22 settembre a Roma, la Sarkrace, corsa e passeggiata campestre benefica, evento sportivo amatoriale aperto a tutti con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca e la cura dei sarcomi dei tessuti molli, rara forma di tumore, dalla complessa gestione clinica.

L’evento arriva così alla terza edizione, dopo le centinaia di partecipanti delle edizioni passate, che hanno visto correre e camminare insieme pazienti, medici, amici, volontari e cittadini.

Tutti di corsa per Sarkrace

A organizzare la Sarkrace è Sarknos (Associazione Pazienti Sarcomi dei Tessuti Molli) in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio IX di Roma Capitale e di F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). L’appuntamento è per domenica 22 settembre 2024, con partenza alle 10,00 da via Àlvaro del Portillo, 5, presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Il percorso della Sarkrace 2024 sarà lungo la pista ciclo-pedonale che costeggia Via Àlvaro del Portillo, dal parcheggio del CESA fino alla fermata dell’autobus di fronte al centro sportivo “Sport City Roma”, e ritorno. Ciascun partecipante riceverà un gadget a scelta tra maglietta, ventaglio, cappellino o magnete, secondo disponibilità e fino ad esaurimento scorte, e una bottiglietta d’acqua con un panino.

Parteciperanno all’iniziativa la Prof.ssa Rossana Alloni (Direttore clinico Campus Bio-Medico), la Dott.ssa Antonella Venditti (Direttore sanitario Campus biomedico), il Prof. Bruno Vincenzi (Responsabile UOS Day Hospital oncologia Campus Bio – Medico) ed il Dott. Sergio Valeri (Responsabile Chirurgia dei sarcomi dei tessuti molli Campus Bio-Medico e Presidente dell’Associazione Sarknos). Le iscrizioni sono aperte al costo di 20 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto per le attività di ricerca e di cura dei sarcomi dei tessuti molli.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!