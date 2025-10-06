Agcom: attenzione alle false email che promettono rimborsi

L’Agcom ha diffuso un avviso in cui mette in guardia i cittadini nei confronti di falsi avvisi che usano il nome dell’Autorità e promettono rimborsi per danni da attivazione di servizi non richiesti

Attenzione ai falsi avvisi che parlano di un rimborso Agcom per disservizi telefonici e servizi non richiesti. Nei giorni scorsi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha diramato un avviso in cui mette in guardia cittadini e utenti dal rischi legati a false comunicazioni che usano in modo fraudolento il nome dell’Agcom.

Lauti rimborsi, ma non è vero

Arrivano per email e promettono lauti rimborsi “per i danni derivanti da attivazioni di servizi di telefonia non richiesti o non utilizzati”.

Le finte comunicazioni affermano che “per procedere alla chiusura definitiva della pratica” e procedere al rimborso si richiede il pagamento di cospicui importi “per la gestione completa della pratica da parte dell’agenzia incaricata”.

Il rimborso Agcom si rivela un tentativo di truffa. Per questo l’Autorità richiama gli utenti “sull’importanza di adottare comportamenti di prudenza per tutelarsi da iniziative ingannevoli finalizzate sia all’acquisizione di somme di denaro e di dati sensibili”, spiega nell’avviso.

L’Autorità tutelerà la propria immagine in tutte le sedi competenti rispetto all’improprio e illecito utilizzo del suo nome. L’Agcom ricorda poi che il proprio servizio di risoluzione delle controversie per i servizi di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi, ConciliaWeb, è totalmente gratuito ed accessibile unicamente attraverso il portale https://conciliaweb.agcom.it.