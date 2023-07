Big Tech sotto sorveglianza UE, Adoc: misure fondamentali per la tutela dei consumatori (Foto di Niek Verlaan da Pixabay )

“Da tempo chiediamo al nostro Paese ed in particolare all’Europa di mettere sotto osservazione le Big Tech, multinazionali che fatturano miliardi. Finalmente in queste ore apprendiamo con soddisfazione che la Commissione Europea ha deciso di porre attenzione proprio verso le Big Tech“, così Anna Rea, presidente dell’Adoc Nazionale, commentando l’annuncio dato dal commissario per il Mercato interno, Thierry Breton.

Secondo quanto si apprende dall’Ansa, “sono le cinque Big Tech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di TikTok) e la sudcoreana Samsung le prime 7 società a finire sotto la sorveglianza della Commissione Ue nel quadro delle nuove regole antitrust previste nel Digital Markets Act“.

Queste società “hanno dimensioni che incidono sul mercato interno“. Pertanto, spiega Breton, “sono classificate come ‘gatekeeper’“. Entro il 6 settembre – scrive l’Ansa – sarà designato “l’elenco completo delle aziende con maggior potere di mercato. Da quel momento avranno 6 mesi per conformarsi al Dma”.

Big Tech sotto sorveglianza, Rea: maggiori tutele per i consumatori

“Misure fondamentali che vanno nella direzione di una maggiore tutela e protezione dei diritti dei consumatori”, commenta Anna Rea.

“Inoltre, queste società che operano anche in Europa – sottolinea Anna Rea – hanno un fatturato circa 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre anni con evidenti extraprofitti. Di fronte ad un aumento esponenziale di prezzi di prima necessità, a un forte disagio sociale e a tassi di povertà sempre più alti, porre attenzione ai grandi del mercato europeo è un primo passo. La tassazione degli extraprofitti può rappresentare inoltre una risorsa per consumatori in difficoltà, lavoratrici, lavoratori, pensionati che stanno subendo più di tutti la crisi”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!