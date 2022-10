Bollette, si rischia stangata record da quasi 5 mila euro nel 2023

Nel 2023 si rischia una stangata record per le bollette dell’energia. Secondo il Codacons, potrebbero arrivare alla cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi +2.500 euro rispetto al 2021. Molti si trovano per la prima volta a non poter pagare

Le bollette dell’energia sono una tegola sulle famiglie. Il prossimo anno si rischia una stangata da quasi 5 mila euro a famiglia, 2500 euro in più rispetto alle tariffe del 2021. Questo per le famiglie che potranno pagare. Perché con la crescita vertiginosa delle bollette di luce e gas sta aumentando anche il numero di famiglie costrette a saltare i pagamenti. Secondo Facile.it, negli ultimi nove mesi già 4,7 milioni di italiani si sono trovati nella condizione di non poter pagare una o più bollette di luce e gas.

Bollette, analisi Codacons: oltre 4700 euro a famiglia nel 2023

Le ripercussioni del caro energia sulle famiglie si fanno sempre più pesanti e la rincorsa dei prezzi è lungi dal vedere la fine. La stangata sulle bollette di luce e gas, dice il Codacons, potrebbe raggiungere nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi +2.500 euro a nucleo rispetto alle tariffe in vigore a fine 2021.

L’analisi del Codacons si basa sull’andamento dei prezzi e delle tariffe su elettricità e gas. Per l’energia elettrica, l’ultimo aumento delle tariffe disposto dall’Autorità per l’energia (+59% nel prossimo trimestre per gli utenti in tutela) porterà la bolletta media della luce a raggiungere 1.782 euro su base annua a famiglia, con una crescita del +122% rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e un aggravio di spesa pari a +662 euro a nucleo familiare.

Per sapere di quanto aumenteranno le tariffe del gas bisogna invece aspettare novembre, per la modifica del criterio di calcolo dei prezzi che passano dalla frequenza trimestrale a quella mensile. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall’Arera, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela verrà infatti aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano.

In base alle previsioni degli analisti, dice il Codacons, i rincari del gas dovrebbero essere dell’ordine del +70%. Se questa ipotesi sarà confermata la bolletta del gas raggiungerà una media di quasi 3 mila euro (2.942 euro a famiglia su base annua) con una crescita del +117% rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e una maggiore spesa di +1.586 euro a nucleo.

«La stangata totale (luce + gas) raggiungerebbe così nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia (nell’ipotesi di prezzi costanti e senza considerare possibili ulteriori aumenti delle tariffe che dovessero verificarsi nel corso del nuovo anno) – dice il Codacons – con una maggiore spesa rispetto i prezzi in vigore nell’ultimo trimestre del 2021 pari a +2.476 euro a nucleo».

I nuovi rincari delle tariffe sul mercato tutelato (nel quale rientrano ancora oltre 10 milioni di famiglie per l’energia e oltre 7 milioni per il gas) porterebbero la spesa delle famiglie che rientrano nella maggior tutela a raggiungere, il prossimo anno, la cifra di 40,5 miliardi di euro (19 miliardi per la luce, 21,5 miliardi per il gas), con un incremento di spesa pari a complessivi +18,5 miliardi di euro.

Bollette record e morosità

Questo per chi le bollette potrà pagarle. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it, infatti, con l’aumento dei prezzi dell’energia e delle bollette di luce e gas già 4,7 milioni di italiani si sono ritrovati nella condizione di non essere più in grado di pagare una o più bollette di luce e gas negli ultimi 9 mesi.

Il fenomeno potrebbe continuare a crescere se i prezzi aumentassero ancora. Sempre secondo questa indagine, infatti, ci sono 3,3 milioni di italiani che hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi impossibilitati a far fronte alle prossime bollette energetiche. Un altro dato rende bene l’idea dell’emergenza sociale legato al rincaro delle bollette. Il 62% delle persone che si trovano oggi in condizione di morosità ha detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette dell’energia (fonte: RaiNews.it).

