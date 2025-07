Caldo, quanto ci costi? Assoutenti: fino a 550 euro al mese

Il caldo fa star male. Ma a soffrire è anche il portafogli delle famiglie. Fra maggior uso dei condizionatori, consumi idrici, integratori alimentari, giornate in piscina e spese varie per fronteggiare le temperature record già da giugno, il caldo arriva a costare fino a 550 euro al mese a famiglia.

La stima è di Assoutenti, che ha realizzato uno studio per capire come il caldo influisca sulle abitudini e sulle tasche delle famiglie italiane.

“Il caldo record che da giorni imperversa in Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare ad un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie”, commenta il presidente dell’associazione Gabriele Melluso.

Caldo record & spese in più

Quali sono le voci di spesa considerate? Se il caldo è record le famiglie anticipano e prolungano l’uso dei condizionatori.

“L’accensione anticipata dei condizionatori, con il caldo estremo che già a giugno ha investito diverse città italiane, e la maggiore durata dei tempi di accensione quotidiana, comporta una maggiore spesa energetica stimabile tra +80 e +120 euro al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell’efficienza, del numero di split in casa, e delle ore di accensione”, spiega Assoutenti.

A questo si aggiungono i maggiori consumi idrici, che spaziano dall’uso dell’acqua per docce rinfrescanti, a quello per dissetarsi e per irrigare giardini e piante, con un aggravio di spesa stimabile in +20/+30 euro al mese a famiglia.

Le alte temperature cambiano i consumi alimentari con un crescente ricorso a prodotti quali bibite, gelati e frutta fresca. Prodotti che, come rileva l’Istat attraverso il report sull’inflazione, hanno registrato a giugno sensibili rincari dei prezzi (su base annua i gelati aumentano del +5,5%, la frutta fresca del +7,1%, l’acqua minerale +3,6%, le bibite del +4,1%, i succhi di frutta +3,9%). La maggiore spesa è stimata in +40/+60 euro al mese a famiglia.

Contro il caldo record si cerca sollievo, per quanto si può, al mare e in piscina. Il ricorso a piscine e stabilimenti balneari contro l’afa in città e l’impiego dei servizi offerti (lettini, ombrelloni, parcheggi, consumazioni alimentari, ecc.) comporta per Assoutenti una spesa tra + 120 e i +180 euro a famiglia.

Ci sono poi gli integratori alimentari, sempre più utilizzati contro il caldo record: la maggiore spesa stimata è fra +20 e +40 euro. A questo si aggiungono i costi della protezione solare e dei cosmetici dedicati alla protezione della pelle (spray, creme solari protettive, doposole) per un costo tra i 30 e i 40 euro a nucleo. E non mancano le spese per l’auto: ci si sposta più spesso in auto privata, magari per la presenza di climatizzatore in auto: i costi sono +30/+50 euro al mese a famiglia per il carburante e un altro +30% per il climatizzatore auto, con una spesa aggiuntiva tra +18 e +30 euro al mese.