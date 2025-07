Temperature elevate e afa influiscono direttamente sulle nostre abitudini alimentari. Come conciliare caldo e alimentazione? In estate, infatti, il corpo richiede meno calorie ma ha un maggior bisogno di liquidi e sali minerali.

Per questo, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è fondamentale seguire una dieta leggera, idratante e sicura. Yogurt e frutta a colazione, spuntini a base di anguria, gelati e pasti semplici possono aiutare a gestire meglio il caldo. Tuttavia, non bisogna dimenticare un aspetto spesso trascurato: la sicurezza alimentare.

Attenzione alla conservazione: il caldo è un nemico silenzioso

Le alte temperature accelerano il deterioramento degli alimenti, aumentando il rischio di intossicazioni.

“In estate è essenziale mantenere la catena del freddo, soprattutto se si portano cibi in spiaggia o per un picnic”, spiega Laura Rossi, direttrice del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell’ISS. Conservare correttamente i cibi in frigorifero, specialmente quelli deperibili, non solo protegge la salute, ma preserva anche le proprietà nutrizionali degli alimenti.

Idratazione e alimenti amici del caldo

Tra i consigli principali, bere almeno due litri d’acqua al giorno, anche se non si avverte la sete. Frutta e verdura ricche d’acqua come anguria, melone, cetrioli e zucchine sono alleate preziose. Anche frullati e centrifugati sono ottimi come spuntini rinfrescanti. La parola d’ordine è semplicità: evitare pasti complessi e troppo elaborati, meglio puntare su piatti unici leggeri ma bilanciati.

Cosa mangiare (e cosa no) in vacanza

Durante i viaggi o i soggiorni in hotel, spesso si tende a esagerare con il cibo, attratti dai buffet.

“Meglio scegliere un solo piatto – primo o secondo – accompagnato da un contorno”, suggerisce Rossi. Alcuni esempi: pasta con legumi e verdure, riso con ortaggi, carne o pesce con insalata, oppure uova con verdure.

Anche il gelato può essere un valido spuntino, purché in porzioni piccole e senza troppi extra come glassature e granelle. La frutta secca è un’altra opzione nutriente: 30 grammi di prodotto al naturale sono perfetti per spezzare la fame. Non dimentichiamo i legumi, spesso esclusi d’estate ma ottimi anche in zuppe fredde o insalate. Via libera a pesce di stagione e carni bianche.

Cibi e bevande da limitare

Da ridurre al minimo l’assunzione di bevande zuccherate, alcolici e cocktail: favoriscono la disidratazione e apportano zuccheri inutili. In sintesi, affrontare l’estate a tavola richiede equilibrio, attenzione e un po’ di buon senso. Con pochi accorgimenti si può unire salute, gusto e sicurezza anche nei mesi più caldi.