Conto alla rovescia per la protesta delle pentole vuote, che porterà i consumatori in piazza venerdì prossimo. Le associazioni dei Consumatori si preparano infatti a scendere in piazza, il 10 giugno, con la “Protesta delle pentole vuote“, per denunciare una situazione diventata ormai insostenibile e per rilanciare alcune misure concrete contro il caro vita, che ormai costringe a tagliare non solo sul tempo libero ma anche su voci considerate scarsamente “comprimibili”, come la spesa alimentare e la salute.

#bastarincari, #controilcarovita e #pentolevuote gli hashtag della protesta, che chiama a raccolta i consumatori e li invita a portare una pentola vuota per protestare contro la fatica di mettere insieme i pasti. Troppi i rincari che si sono abbattuti sui listini e pesano sulle famiglie, complice il post pandemia, la corsa dei prezzi dei beni energetici, il rialzo dell’inflazione e le ripercussioni geopolitiche della guerra in Ucraina.

La protesta delle pentole vuote, appuntamento in piazza

La protesta delle pentole vuote andrà in scena fra l’altro a Roma, Vicenza, Cagliari, Bari, Torino e Genova.

«Caro prezzi, caro bollette, caro vita, aumento della povertà, aumento dell’inflazione, aumenti ingiustificati e speculazioni e chi più ne ha più ne metta. Questo è quello che come consumatore stai affrontando. Se tutto questo non ti sta bene, scendi in piazza e porta la tua pentola vuota in piazza!!!».

Questo l’invito delle associazioni dei consumatori che stanno organizzando la mobilitazione.

«La pentola vuota rappresenta il simbolo delle famiglie che non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena. La protesta vuole richiamare il Governo a fare di più in fatto di speculazioni e aumenti ingiustificati e a confrontarsi con i rappresentanti delle Associazioni Consumatori che gli hanno già inviato un documento con proposte concrete per superare le criticità, ma che ancora non sono state audite».

