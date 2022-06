Nuove abitudini digitali, cosa lascia la pandemia agli italiani

La pandemia ha lasciato agli italiani nuovi abitudini digitali. Fare la spesa online, interagire da remoto con la pubblica amministrazione e accedere ai servizi pubblici. Lavorare online. Le nuove abitudini digitali sono frutto spesso di un’esigenza impostata (il lavoro da remoto, la didattica a distanza) ma alcuni comportamenti che gli italiani hanno attuato per la prima volta continueranno anche in futuro. Il food delivery, per esempio, o l’accesso ai servizi pubblici via app.

Gli italiani promuovono smart working, spesa online e accesso da remoto alla pubblica amministrazione, mentre sono preoccupati delle ripercussioni che il tanto tempo passato online può avere sulla qualità delle relazioni interpersonali e sulla salute.

Il focus sulle nuove abitudini digitali post-Covid viene da un’indagine di Altroconsumo, presentata al Festival dell’economia di Trento. L’indagine è stata fatta a marzo 2022 attraverso un questionario online. Hanno partecipato 1.032 persone tra i 18 e i 74 anni, distri­buite su tutto il territorio nazionale.

Nuova era digitale post pandemia

La pandemia ci ha condotto velocemente dentro una nuova era digitale. Da qui parte l’indagine, fra nuovi servizi a portata di mouse e più tempo passato online – il che finisce per incidere non solo sull’organizzazione giornaliera del lavoro e delle attività quotidiane ma anche sulla dinamica delle relazioni interpersonali.

La pandemia è stata anche, in tema di abitudini digitali, una serie di prime volte e di nuove abitudini online che non saranno abbandonate e che, molto più semplicemente, tenderanno a essere un’opzione in più – per fare la spesa o comunicare con la pubblica amministrazione, per esempio.

Le nuove abitudini digitali, non solo spesa online

Il 21% ha comprato nuovi dispositivi connessi a Internet (soprattutto un portatile o un tablet) per motivi legati alla pandemia, smart working o dad, e il 37% ha usato per la prima volta un’app o una piattaforma online, soprattutto per la consegna di cibo o di altri prodotti (food delivery e simili, 21%) seguita da app per l’attività fisica (11%) e video in streaming (9%).

«In molti casi si è trattato di necessità legate al lavoro da remoto, ma la motivazione sta soprattutto nella didattica a distanza – spiega Altroconsumo – Infatti, la percentuale di chi ha acquistato nuovi dispositivi a causa del Covid raggiunge il 34% per chi vive con figli e il 40% tra gli studenti».

Negli ultimi due anni, più di un terzo degli italiani ha iniziato a utilizzare per la prima volta almeno un’app o una piatta­forma online. La ragione è stata soprattutto farsi consegnare cibo o altri prodotti a casa (21%), fare attività fisica (11%) o guardare video in streaming (9%).

Molti consumatori hanno usufruito per la prima volta di servizi online. Il 18% ha fatto online per la prima volta la spesa (il 47% continuerà a farlo); il 17% servizi del comune (continuerà il 74%); il 10% rinnovo documenti online (continuerà il 58%).

IL 9% ha pagato le utenze, il 9% ha fatto investimenti e il 7% ha acquistato abbigliamento, il tutto per la prima volta via Internet.

La maggior parte dichiara che è stato facile utilizzare questi servizi via web (con l’eccezione del rinnovo di documenti, che ha creato problemi al 43% dei rispondenti).

«È probabilmente grazie a queste prime esperienze senza intoppi – spiega Altroconsumo – che in tanti pensano di continuare a utilizzare servizi fiscali o assicurativi online e ad acquistare elettrodomestici o prodotti hi-tech da internet».

Il tempo digitale degli italiani

Il tempo digitale degli italiani si è dilatato. Il 46% degli intervistati afferma di passare più tempo online per motivi di svago e di vita privata rispetto a prima della pandemia, e questa percentuale è significativamente più alta nella fascia 18-34 anni (62%). In media si passano 3 ore al giorni connessi ad Internet per svago o vita privata. Quasi 1 su 4 passa almeno 5 ore online durante i giorni infrasettimanali.

Cosa cambia? Il ricorso al web nella sfera privata si accompagna a timori sulle ripercussioni negative che il tempo passato online può avere a livello personale e familiare.

«Il 31% degli inter­vistati ritiene di fare spesso un uso ecces­sivo dei dispositivi connessi. Pensando ai propri figli adolescenti (13-17 anni) la preoccupazione è ancora più diffusa: il 59% dei genitori crede che trascorrano troppe ore online. C’è preoccupazione anche per i figli più piccoli. Il 27% di chi ha figli tra i 6 e i 12 anni pensa che passino troppe ore collegati alla rete e l’11% ha lo stesso timore riguardo ai propri figli sotto i 6 anni di età. Nel complesso, il 39% degli italiani ritiene che le proprie abitudini di utilizzo di internet abbiano un impatto negativo sulla propria salute; lo pensano soprat­tutto i più giovani tra 18 e i 34 anni» (Altroconsumo).

Promosso lo smart working

I lavoratori dichiarano invece effetti positivi dallo smart working o lavoro da casa. Fra chi ha un lavoro che può essere svol­to almeno in parte da remoto, 3 inter­vistati su 4 lavorano attualmente da casa e il 51% prevede di avere questa possibilità anche al termine della pan­demia. Prima del Covid solo al 29% era concesso di farlo.

Secondo l’esperienza degli intervistati, dice Altroconsumo, «lavorare tra le mura domestiche ha avuto nel complesso un impatto positivo, il 65% ritiene che abbia migliorato la propria vita professionale, solo l’8% che l’abbia peggiorata. Gli aspetti che hanno beneficiato maggiormente sono la conciliazione con i tempi della vita privata (per il 66%), il proprio rendimento (64%) e la riduzione dello stress (62%). Non mancano, però, i problemi: sono cambiate soprattutto le relazioni con i colleghi, che per il 22% degli intervistati sono peggiorate».

