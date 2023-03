Dazn lancia un’offerta attiva solo al Sud. Federconsumatori: “Ennesimo scivolone”

Dazn lancia un’offerta sottoscrivibile solo nelle regioni del Mezzogiorno, con una carta prepagata venduta in punti vendita presenti solo al Sud.

“Dal 6 al 19 marzo acquista nei negozi selezionati una carta prepagata DAZN STANDARD da 3 mesi a soli 69€ anziché 119,97€. Risparmi 50€ rispetto al prezzo di listino su DAZN.com”, si legge sul sito dell’azienda.

La tariffa sarà applicabile solo a chi acquisterà una carta prepagata Dazn dai negozi selezionati, che come mostra una mappa interattiva sono tutti concentrati nel mezzogiorno: Sicilia, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in Sardegna.

Federconsumatori: promozione “discriminatoria”

Per Federconsumatori si tratta dell’“ennesimo scivolone” della piattaforma che in questo modo discriminerebbe parte dei suoi utenti.

«Appaiono del tutto inspiegabili le motivazioni che hanno spinto Dazn a mettere in atto l’ennesima, discutibile, iniziativa commerciale», scrive Federconsumatori in riferimento all’offerta promozionale, sottoscrivibile fino al 19 marzo prossimo, che prevede la possibilità di acquistare una carta prepagata standard da 3 mesi al costo di 69 euro anziché 119,97 euro.

«In apparenza nulla di strano, se non fosse che la promozione, come indicato sul sito web, è acquistabile solo “nei punti vendita selezionati” – dice Federconsumatori – Ed è proprio a questo punto che, con sorpresa, l’utente che voglia usufruire dello sconto, consultando la lista dei negozi, scoprirà che in realtà la promozione è sottoscrivibile solo in alcune regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In sostanza, quindi, solo nelle aree del Mezzogiorno. In questo modo viene discriminata, di fatto, una consistente fetta di pubblico. Perché? Non è dato saperlo. Dalla società non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale. A pensar male si potrebbe sospettare che l’azienda, con l’avvicinarsi della fine del campionato, stia cercando di incrementare gli abbonamenti tra i tifosi della squadra che è più vicina alla vittoria in Serie A».

Per chiarire le motivazioni di questa promozione, considerata “discriminatoria”, Federconsumatori ha inviato una richiesta ufficiale a Dazn.

«In attesa di un riscontro – aggiunge l’associazione – invitiamo i cittadini discriminati da tale offerta che fossero interessati ad attivare un abbonamento con la società a rivolgersi ai nostri sportelli, o a inviare alla società (e per copia a noi) la richiesta di accedere alla promozione alle condizioni maggiormente vantaggiose applicate agli utenti del Mezzogiorno».

