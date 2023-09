Dl Energia, MDC: bene contributo per titolari bonus sociale, pronti a offrire nostro supporto

“Il contributo straordinario per 4 milioni di famiglie già titolari del bonus sociale elettrico, lo sconto per i nuclei in condizioni di disagio economico e fisico, va nella direzione auspicata dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC)”, così l’associazione a seguito dell’approvazione del Dl Energia.

Dl Energia, MDC: monitoreremo l’iter di conversione parlamentare del decreto

“È la principale novità del pacchetto “energia” varato dalla riunione del Consiglio dei ministri di ieri – spiega MDC. – Un assegno extra, crescente con il numero di componenti, che si andrà ad aggiungere al bonus sociale base. Nel dettaglio, il decreto rafforza il contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro (30 mila euro con almeno quattro figli) che già beneficiano del bonus sociale per le bollette di luce e gas”.

“Si tratta di una misura che ci auguriamo sia realmente efficiente, con modalità di accesso ed erogazione che siano semplici per i potenziali beneficiari – commenta il presidente di MDC, Antonio Longo. – Già con il nostro ‘Manifesto per l’Energia del Futuro‘ abbiamo segnalato negli anni come il bonus sociale dovesse essere, da una parte di semplice accessibilità per i nuclei familiari più in difficoltà, dall’altra, potenziato a tutela dei più deboli“.

La misura, che sarà dunque nuovamente prorogata, viene rafforzata nell’ultimo trimestre dell’anno in base al numero di componenti del nucleo familiare e impegna le casse dello Stato per 300 milioni di euro.

“Il contributo potenziato coprirà quindi i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un periodo francamente breve, anche alla luce dei già annunciati rialzi delle quotazioni del metano al mercato Ttf di Amsterdam, che fa da riferimento in tutta Europa. Rialzi, per fortuna, lontani dai massimi raggiunti quando la Russia chiuse i rubinetti – osserva ancora Longo. – In ogni caso monitoreremo l’iter di conversione parlamentare del decreto, disponibili ad offrire il nostro contributo e la nostra esperienza a difesa dei consumatori, anche a partire da eventuali audizioni presso le Camere”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!